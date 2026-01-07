台式幽默引爆 Threads 全球社群 台灣脆友征服歐美明星留言區！

休傑克曼 Threads 留言區，成了台灣網友的幽默舞台

2025年11月27日休·傑克曼（Hugh Jackman）在巴黎旅遊分享照片後，他的 Threads 留言區就成了台灣脆友發揮台式幽默戰場。短短幾天，粉絲們用創意留言刷爆下方留言區，讓全球粉絲都能感受到台灣幽默的魅力。2025年12月2日，他再次分享週一照片時，留言區依舊熱鬧不減：「台灣人再次抵達戰場」、「依照大家這樣進攻態勢，我相信狼叔近期很快會造訪台灣求大家別再刷了🤣🤣」。

廣告 廣告

這波留言潮不只是粉絲追星，更展現出台灣脆友特有的幽默創意與集體行動力。這只是開端—在接下來的留言潮中，台灣網友將幽默與時事梗、節慶元素巧妙融合，讓歐美明星的留言區成為真正的「台式幽默秀場」。

台式幽默領域展開！從索爾到聖誕節慶女王，歐美明星留言區各個亮眼

不只休傑克曼，台灣脆友的幽默攻勢蔓延到更多歐美明星的官方 Threads。演員克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）、歌手瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）、CP 查理（Charlie Puth），主持人吉米（Jimmy Kimmel）和全球知名 YouTuber MrBeast，近期發文也被台灣粉絲的熱情「攻陷」留言區。

這些留言不只是打招呼，而是巧妙融合台灣特色梗與時事元素，十足展現國民社群外交的魅力。像是引用蕭敬騰婚禮流行語「MONDAY IS BLUE，BLUE IS SUMMER，SUMMER IS 林有慧，我愛夏天~🇹🇼」回覆休傑克曼的星期一日常；台灣地方媽媽在 JLo 感恩節文推薦美食：「台灣媽媽來參觀廚房的～👍推薦嘉義火雞肉飯超好吃～🦃🍚 welcome to Taiwan～🇺🇸❤️」。

這些留言不僅讓明星和全球粉絲感受到台灣脆友的創意，也逐漸讓「台式幽默」成為國際社群上一股獨特、正向的文化現象。

台式幽默持續發酵，全球社群文化的新亮點

從休·傑克曼到 MrBeast，台灣脆友的創意留言跨越不同領域，已經形成一股穩定潮流，隨著節慶、時事與流行梗不斷加入，台式幽默不僅延續了 Threads 話題熱度，也成為一種跨文化、正向互動的交流方式。

未來，更多歐美明星的留言區肯定會被台灣脆友的幽默點亮，讓「台灣創意」在國際社群上持續發光發熱，也讓這股正向幽默文化成為全球社群的新亮點。