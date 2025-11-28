台式早餐！黃仁勳一早赴大安區豆漿店 點了蛋餅跟「這些餐點」

即時中心／梁博超報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年第五度訪台，昨（27）日中午現身愛店「花娘小館」用餐，並到四平街採購蜜餞；晚間受邀至國賓中餐廳用餐，之後前往通化街夜市買水果。今（28）日一早黃仁勳受訪時表示想吃台灣早餐，隨即一行人搭車前往位於大安區延吉街上的24小時營業「老漿家」早餐店用餐，點了豆漿、饅頭、蛋餅、蘿蔔糕、蔥抓餅、鍋貼等餐點，約7、8百元。

黃仁勳今早離開東方文華酒店時受訪透露，這次是來探望台積電創辦人張忠謀，「他很好、狀態很棒」；同時也表示他想吃台灣早餐，在結束訪問後，一行人便搭車離開。

黃仁勳隨即前往位在大安區延吉街上的「老漿家」24小時營業豆漿店用餐，據透露，黃仁勳一行點了豆漿、饅頭、蛋餅、蘿蔔糕、蔥抓餅、鍋貼等餐點，約7、8百元。





黃仁勳今早前往位在大安區延吉街上的「老漿家」24小時營業豆漿店用餐，圖為店家菜單。

黃仁勳在受訪時提到，今天應該就會搭機返美，並不會與任何一間供應鏈夥伴見面；不過有消息指出，黃仁勳在離台前將拜會廣達董事長林百里，至於是否會與供應鏈共進晚餐，目前尚無消息傳出。

黃仁勳一行點了豆漿、饅頭、蛋餅、蘿蔔糕、蔥抓餅、鍋貼等餐點，約7、8百元。









