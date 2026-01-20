台彩再推5款刮刮樂 「2000萬超級紅包」頭獎、百萬獎史上最多

台灣彩券公司今推出5款刮刮樂新品，其中新春限定「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共有10個、100萬元多達1200個，均是史上最多。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕迎新年，台灣彩券公司今推出5款刮刮樂新品，其中新春限定「2000萬超級紅包」每張售價2000元，頭獎2000萬元共有10個、100萬元多達1200個，頭獎、百萬獎、總獎金及總奬項與去年並列史上最多；總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」每張售價500元，頭獎300萬元共14個；還有「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，5款新品100萬元以上獎項共1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個。

台彩總經理謝志宏表示，全民期待的「2000萬超級紅包」是刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，頭獎獎金2000萬元共10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。「金馬獎」每張售價500元，張張都有獎，頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，台彩自2014年起都會在春節前發行「金系列獎」刮刮樂，十分受到民眾喜愛。

另，還有3款應景新品同日上市，每張售價200元的「金好鑽」票面上各式造型鑽石與金條呼應主題財富感十足，頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5%；每張售價200元「金馬報喜」以新春裝扮的Q版小馬來拜年，俏皮又討喜，最高獎金10萬元多達550個，平均每兩張就有一張中獎，總中獎率50.35%；每張售價100元「財源滾滾」可愛又招財，7個頭獎30萬元，總中獎率33%。

台彩表示，今日上市5款新品100萬元以上獎項多達1232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2460萬個。截至目前為止，台彩今年已發行10款刮刮樂新品，千萬元以上獎項多達18個，刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄，要讓全民一起歡喜刮大獎迎新春、馬上接好運。

