台彩加「馬」史上最狂 花蓮挺國旅爽中6.9億
過年買張彩券開財運，最新「億萬富翁」就是你！台灣彩券公司今(26)日公布電腦型彩券春節加碼方案，不僅推出480組「春節大紅包」與800組「春節小紅包」，更首次將今彩539納入加碼行列，加上每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，加碼總額12億元創下歷年新高紀錄，預估將能為台彩額外增加66億元銷售收入。
紅紅火火迎馬年，到投注張買彩券「不小心」就會變成大富翁。台彩春節加碼活動於2月12日起跑，大樂透將連續開獎20天，同時加開480組100萬元「春節大紅包」與800組10萬元「春節小紅包」，只要在每天加開的9個大紅包號碼中對中6個數字，或是對中任5個大紅包獎號與1個小紅包獎號，即可獲得100萬元或10萬元獎金。若「大紅包」提前送完，大小紅包加碼活動將同時結束；若「小紅包」率先送完，「大紅包」獎項仍會繼續開到活動結束。
上市至今滿20週年的「今彩539」首度加碼，2月12日至3月3日天天開獎，頭獎單注獎金從800萬元增至1,000萬元，單期頭獎總獎金上限也提高至3,000萬元。「BINGO BINGO賓果賓果」自2月27日至3月3日共加碼5天，基本玩法1~6星共9個獎項獎金拉高。加總今(2026)年春節加碼總金額為12億元，為歷年最高。
台彩公司總經理謝志宏表示，去(2025)年「BINGO BINGO賓果賓果」出現中獎機率極高的都市傳說「三星、電選、四倍、十期」，讓不少彩迷在新年期間湧入投注站下注，因此今年特別強化基本玩法獎金，讓民眾再感受一次「財神爺敲門」的喜悅，加上今年春節假期長達9天，預估電腦型彩券銷售金額有望增長66億元。
此外，謝志宏分享最新「中獎人故事」。去年11月14日的6.9億元頭獎出現在花蓮「積財庫投注站」，中獎者是年約40歲的台北男性，為了支持花蓮觀光產業，特別請了年假與朋友開車到花蓮旅遊。一整天的旅程後，口袋裡剩下2,000元現金，正好看到投注站生意興隆便前往下注，並聽從投注站老闆建議買了「8連碰」共1,400元。隔天使用APP兌獎以為系統故障，直到上網查詢獎號才確定自己中獎。
謝志宏透露，中獎者個性正向、陽光，除了獲得頭獎6.9億元外，還對中12注三獎、15注五獎，總共抱回6.92億元，中獎後興奮到晚上睡不著覺而瘦了2公斤，工作時也因為太亢奮出包，被老闆碎念。
中獎人領到獎金後，大方捐出5,000萬元做公益，也包了100萬元大紅包給投注站老闆，並表示要先買一間屬於自己的房子；同時希望告訴其他彩迷，「存好心、做善事、善的循環」，就有機會成為下一個億萬富翁。
