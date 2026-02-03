台彩吉祥物好事發生 春節15款刮刮樂放送

為塑造專屬形象及強化活潑性，台灣彩券公司首次打造吉祥物。今(3)天「瑞力酷」與「灣得福」正式亮相，同步發售聯名款刮刮樂「哈啾咪」，以及「獎金樂翻倍」、「好運連發」、「推金幣」、「財神報到」等春節新品。台彩公司表示，未來只要看到「瑞力酷」與「灣得福」就代表好事將要發生，像是今(2026)年發行的15款春節刮刮樂中，百萬以上獎項多達1,479個，等待彩迷當「大富翁」。

台灣彩券公司推出吉祥物團體「哈啾咪」，成員包含設計靈感來自喜鵲的「瑞力酷」，以及原型設定為石虎的「灣得福」組成，看到「哈啾咪」就代表好事即將報到，為人們帶來幸福與好運，藉以增加民眾的好感度，以及提升投注站的活潑氣氛。

廣告 廣告

為加強行銷吉祥物，台彩公司開發聯名刮刮樂「哈啾咪」，票面圖案是雙成員在霓虹彩球與燈光下勁歌熱舞，每張售價500元，共有4個頭獎500萬元。另外發售每張售價200元的「獎金樂翻倍」、「好運連發」，頭獎均為200萬元，以及每張價格100元的「推金幣」、「財神報到」，頭獎分別為50萬元與60萬元。

台彩公司總經理謝志宏指出，今年春節相關的刮刮樂共有15款，總獎金超過399億元，為史上最高。百萬元以上獎項共有1,479個，千萬元獎項有18個，單是售價1,000元的「1,200萬大吉利」與2,000元的「2,000萬超級紅包」，至少就有52個百萬元大獎，目前都已全部批發完售。也就是說，超級大獎正藏在全台各大投注站與彩券商手中，等待幸運彩迷刮出。

謝志宏同時提到，電腦型彩券「威力彩」已經28連槓，預計週四(2/5)頭獎獎金累積至9.7億元。若出現「一注獨得」，將是第5屆台灣彩券中第3高的頭獎金額。想要增加中獎機會，民眾可集資購買，行有餘力也能選擇「第2區包牌」，一旦對中頭獎，還能同時抱回7個貳獎，讓到手的獎金衝更高。

原文出處

延伸閱讀