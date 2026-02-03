台彩哈啾咪刮刮樂 頭獎4個500萬

台灣彩券公司3日推出由以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」（左二）及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」（右二）組合而成的吉祥物團體「哈啾咪」，台灣彩券公司董事長黃志宜（左三起）、中國信託商業銀行執行副總經理高人傑、台灣彩券公司總經理謝志宏合影。（杜宜諳攝）

馬年迎春，台灣彩券3日重磅推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感的「瑞力酷」和「灣得福」組成，讓民眾看見不同樣貌的公益彩券；台灣彩券同時專為吉祥物量身打造聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，票面中「瑞力酷」與「灣得福」在閃耀霓虹彩球及鑽石下勁歌熱舞活力十足，頭獎有4個500萬元，中獎率超過42％。

台灣彩券3日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，中國信託商業銀行執行副總經理高人傑、台灣彩券公司董事長黃志宜及總經理謝志宏聯袂出席，為台彩20年來首度打造的專屬吉祥物壯大聲勢。

「瑞力酷」象徵喜事到來、好運降臨，個性開朗酷跩，佩戴黑色墨鏡具有可以隨時偵測好事的力量，隨身背著象徵喜氣紅色彩球背包到處報喜，所到之處充滿正能量；「灣得福」外型仿石虎貓型，擁有異常穩定的氣場，標配一雙厭世眼，低調溫和的性格蘊含療癒人心的力量，默默為人們帶來安心與好運。

高人傑表示，台彩吉祥物「哈啾咪」團體誕生，是希望藉由幸福感、好兆頭形象來爭取年輕人的認同，是布局年輕化市場的重要一步，既可豐富台彩品牌生態結構，又可於線上線下輔助銷售，有助吸引及發展年輕族群，讓年輕族群體會好事正在發生的公益彩券新樣貌。

高人傑進一步表示，台灣彩券不只發行彩券，更希望好事可以在台灣這片土地上擴散，每張公益彩券都是社會大眾善良的累積，更是對台灣社會美好未來的期盼。除聯名款刮刮樂「哈啾咪」上市外，3日亦同步上市4款新品，包括每張售價200元的「獎金樂翻倍」和「好運連發」，頭獎皆為200萬元，以及每張售價100元「推金幣」頭獎50萬元及「財神報到」頭獎60萬元。

台灣彩券今年春節前共發行15款刮刮樂，多達1479個百萬元（含）以上的獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，呼籲彩迷把握春節旺財時機，刮金招財、福氣馬上來。