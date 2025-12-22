台彩威力盃全國少棒賽南投奪隊史首冠 許淑華勉勇敢追夢

南投縣少棒代表隊奪下台彩威力盃全國少棒賽首座冠軍，縣長許淑華（後排中）表揚並勉勵球員與教練。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣以新街國小棒球隊為主體的代表隊，參加二0二五台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃及新臺幣一百萬元獎金，這是南投縣隊在該項賽事拿到的首座冠軍，寫下南投少棒史亮麗的一頁，不僅如此，還有田司恩、紀均叡兩位小勇將分別勇奪最有價值球員 MVP、全壘打獎。縣長許淑華二十二日特別頒發獎狀及營養金，勉勵小球員勇敢逐夢。

名間鄉新街國小棒球隊是比賽常勝軍，今年結合千秋與中正國小少棒好手組成南投縣代表隊，挑戰台彩威力盃全國少棒賽，球員展現堅強實力，第一次闖進冠亞軍戰，面對來勢洶洶尋求連莊的桃園市隊，小將們毫不怯弱，在教練指導下，發揮團隊精神，沉穩應敵，最終拿下冠軍。

縣府教育處長王淑玲、南投市長兼任棒球委員會主委張嘉哲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、縣議員兼任南投縣體育會常務監事蔡宗智及新街國小家長會會長劉姿良等，二十二日陪同球員及教練接受縣長許淑華表揚。許淑華希望球員們記住這份勝利的喜悅，繼續聽從教練的指導，再創佳績，並允諾明年將編列預算約百萬元改善室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善。

許淑華讚揚選手們為南投爭光，除了選手表現傑出，教練紀俊麟也獲得最佳教練獎。許淑華表示，南投縣代表隊選手有很多來自偏鄉的孩子，他們在教練用心訓練下，一次又一次的克服困難，奠定堅實球技及團隊合作默契，才能在面對強勁對手下，展現強大韌性，奪下冠軍寶座；此次奪冠獲得高額獎金挹注，相信小將們對未來棒球生涯規劃及訓練一定更有信心。