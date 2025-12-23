台彩威力盃全國少棒賽 南投縣新街國小棒球隊奪冠

南投縣以新街國小棒球隊為主體的代表隊在2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃。（圖：縣政府提供）

南投縣以新街國小棒球隊為主體的代表隊在2025台彩威力盃全國少棒賽抱回冠軍獎盃，這不僅是這項賽事舉辦多年以來，南投縣拿到的「第一座」冠軍，更寫下了南投少棒隊史的新紀錄。

南投縣長許淑華在縣長室接見表揚，頒發獎狀及營養金嘉勉棒球隊傑出表現；許縣長除勉勵小將們要勇敢逐夢，記住這份勝利的喜悅，勝不驕、敗不餒，繼續聽從教練的指導，再創佳績，並允諾明年將編列預算約百萬元改善室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善。

許淑華縣長說，南投縣少棒代表隊擊敗列強，為南投縣少棒史增添一座冠軍獎盃，這次代表隊以新街國小棒球隊為主，加上中正國小及千秋國小小將一起組隊參加2025台彩威力盃全國少棒賽，在總教練調度運籌下，於全國22隊精銳球隊中突圍晉級8強，並成功搶進冠軍賽，面對來勢洶洶尋求連莊的桃園市隊，小將們面對強敵，毫不怯弱，在教練指導下，發揮團隊精神，沉穩應敵，最終以5比0完封勁敵桃園市隊，勇奪隊史首座冠軍及100萬元獎金。

許縣長表示，南投縣代表隊選手有很多來自偏鄉的孩子，他們在訓練過程遵從教練溫順的指導，一次又一次的克服自己的困難，奠定堅實球技及團隊合作默契，以及良好的心態，才能在面對六都強敵下，展現強大韌性。許縣長也感謝南投縣體育會理事長羅俞欣、縣議員兼任體育會常務監事蔡宗智、南投市長兼任棒球委員會主任委員張嘉哲、洪銘惠總幹事及諸多關心及支持南投縣棒球運動人士，有大家熱心付出，棒球運動才能在本縣扎根茁壯。

總教練紀俊麟指出，冠軍戰先發投手田司恩展現王牌價值，獨撐6局，雖然被擊出8支安打，但送出7次三振，力保不失分，成功完封對手 。田司恩坦言，比賽最後一局面對危機時一度很緊張，但捕手提醒他「投給他打，別丟壞球」，讓他心情回歸平穩，順利守住勝利 。

總教練紀俊麟並表示，這座冠軍意義重大，象徵南投基層棒球近10年來的強度與穩定度顯著提升，各縣市面對南投代表隊已不敢掉以輕心。他也特別感謝縣府與相關單位的支持，讓孩子們可以無後顧之憂的成長。（張文祿報導）