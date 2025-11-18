台彩推2款新刮刮樂！總獎金逾13.7億 頭獎200萬

台灣彩券公司今（18日）宣布推出兩款新刮刮樂，分別是「獎金嘉年華」與「好運強強滾」，每張售價新台幣200元，2款新品頭獎200萬元各有4個，總獎金逾13.7億元。

刮刮樂「獎金嘉年華」、「好運強強滾」登場，2款新品總獎項超過344萬個，總獎金逾13.7億元。（圖／台灣彩券提供）

台彩公司今天發布新聞稿表示，「獎金嘉年華」與「好運強強滾」2款新品刮刮樂總獎項超過344萬個，每張售價新台幣200元，總獎金逾13.7億元。

台彩公司說明，「獎金嘉年華」每張售價200元，結合廣受歡迎「益智延長型」玩法與「中獎就贏錢」的獎項規劃，票面主視覺以繽紛的慶典活動搭配俏皮趣味的馬戲團表演，彷彿置身嘉年華盛會充滿歡樂與驚喜的熱鬧氛圍，若「您的號碼」出現在第1～6局中且對中任一局全數之「幸運號碼」即得該局獎金，「幸運號碼」中特別提供2個「FREE」符號，每個「FREE」符號視為對中1個號碼，等於直接送出2個號碼，增加對中號碼的機會，最小獎項300元，也就是只要刮中獎金就贏錢，頭獎200萬元共有4個，總中獎率30.1%。

台彩公司表示，「好運強強滾」每張售價200元，將台灣隨處可見、受大眾喜愛的火鍋作為遊戲主題，票面以盛裝山珍海味的火鍋為設計，沸騰翻滾的澎湃食材象徵運勢財氣全都強強滾，對獎符號也特別結合食材與財富元素，包含魚板、鮮蝦、螃蟹、元寶等，只要刮出3個相同符號就可依照獎金表獲得對應獎金，刮獎過程趣味滿滿，1,000元（含）以上的獎項超過14萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率35%。適合民眾在年末聚餐時刻作伙刮刮樂，不只炒熱氣氛更添趣味還有機會刮中獎金。

