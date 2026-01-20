台彩推5款刮刮樂 「2,000萬超級紅包」頭獎、百萬獎並列史上最多

台彩今日宣布推出5款新品，其中新春限定的「2,000萬超級紅包」刮刮樂上市。（本刊資料照）

台彩今日宣布推出5款新品，其中新春限定的「2,000萬超級紅包」刮刮樂上市，頭獎2,000萬有10個、二獎100萬元多達1,200個，總獎金逾172億元、總獎項797萬個，台彩總經理謝志宏表示，這次頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項跟去年相同、並列為史上最多，總中獎率69.33%。

台灣彩券公司今（20日）舉辦「2026年刮刮樂新品上市記者會」，共推出5款新品，包含新春限定的「2,000萬超級紅包」、年度生肖主題「金馬獎」、「金好鑽」「金馬報喜」與「財源滾滾」。謝志宏指出，5款新品百萬元以上獎項共1,232個，總獎金破222億元，總獎項超過2,460萬個。

針對「2,000萬超級紅包」，謝志宏表示，頭獎2,000萬有10個、二獎100萬元多達1,200個，總獎金逾172億元、總獎項797萬個，此次頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項跟去年相同、並列為史上最多，總中獎率69.33%。年度生肖限定主題「金馬獎」每張售價500元，頭獎300萬元共14個，頭獎個數較去年多1個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂。

此外，台彩今日還同步上市「金好鑽」「金馬報喜」與「財源滾滾」等3款新品，「金好鑽」每張售價200元，頭獎200萬元共8個，總中獎率34.5%；「金馬報喜」每張售價200元，最高獎金10萬元多達550個，總中獎率50.35%；「財源滾滾」每張售價100元，7個頭獎30萬元，總中獎率33%。

台彩表示，今日上市5款新品100萬元以上獎項多達1,232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2,460萬個。謝志宏表示，2025年銷售金額達1,681.5億元，年成長12.3%，銷售創下歷年新高；其中，電腦型銷售809.7億元、年增23.1%，而立即型（刮刮樂）871.8億元、年增3.8%。

