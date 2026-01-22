台彩新刮刮樂首張1200萬大獎開出！ 高雄越南移工「摸彌勒佛」成幸運兒

台彩新刮刮樂「1200萬大吉利」首張大獎開出。（示意圖；本刊資料照）

台彩馬年推出的新款刮刮樂「1200萬大吉利」上市短短2週，已開出首個1,200萬大獎，這次獎落在高雄，1名越南籍客人幸運刮中，店家也曝光她是如何成為幸運兒的。

據高雄岡山區「籤上籤彩券行」代理人林小姐轉述，當時有1組越南籍顧客3人來買刮刮樂，其中1人連買多張來刮，他刮至剩下最後一張時，看見店內供奉的彌勒佛笑得燦爛，靈機一動，決定一手輕輕撫摸彌勒佛的肚子，一手繼續刮還沒刮完的那張「1200萬大吉利」，並以不太標準的中文虔誠說道「希望這張讓我中大獎」。

沒想到該名越南顧客真的成為幸運兒，抱回頭獎個1,200萬，也讓林小姐高興不已，笑說原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。

