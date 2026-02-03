台彩春節前共推15款刮刮樂 總獎金逾399億元創新高

（中央社記者呂晏慈台北3日電）農曆春節即將到來，台灣彩券今天宣布推出5款刮刮樂新品，每張售價落在新台幣100元至500元間，頭獎最高500萬元，總獎項超過1220萬個，總獎金逾47億元；據統計，台彩公司春節前共發行15款刮刮樂，總獎金逾399億元，刷新歷年春節前發行紀錄。

台彩公司今天舉行吉祥物偶裝「哈啾咪」首次亮相記者會，以喜鵲與石虎作為設計靈感，分別命名為「瑞力酷」和「灣得福」，會中也宣布5款刮刮樂新品，包括吉祥物聯名款刮刮樂「哈啾咪」，以及「獎金樂翻倍」、「好運連發」、「推金幣」、「財神報到」等4款新品。

中信銀行執行副總高人傑說明，中國信託商業銀行委託台灣彩券發行公益彩券，今年邁入第20年，這次台彩吉祥物的誕生就是布局市場年輕化重要的一步，既可豐富台彩品牌生態結構，又可於線上線下輔助銷售，連結品牌精神，有助於吸引及發展年輕族群，讓年輕消費者也能體會到公益彩券不同的新樣貌。

台彩公司表示，今年農曆春節前總共發行15款刮刮樂，玩法多元且豐富，多達1479個百萬元以上的獎項，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。

台彩透露，近期陸續有好消息傳出，其中面額最大、頭獎中獎金額最高的「2000萬超級紅包」共有10個中獎機會，而首個頭獎已經在基隆市被刮出，來自一名移動型刮刮樂經銷商，主要銷售地點位於夜市、廟口與菜市場等。（編輯：黃國倫）1150203