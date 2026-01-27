台彩春節加碼12億元史上新高 大樂透2/12起連開20天 加開大小紅包

迎接農曆春節，台灣彩券公司今天（26日）宣布加碼內容，三款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣12億元、創史上新高；其中，大樂透2月12日起連續開獎20天，除億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。

農曆春節將至，台彩今天舉辦115年春節加碼宣告記者會，台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，加碼期間大樂透每期將加開九個「春節大紅包」獎號及一個「春節小紅包」獎號，且大、小紅包獎號互不重複。

也就是說，民眾購買的每一注大樂透只要對中九個「春節大紅包」獎號中任六個號碼即中「春節大紅包」獎項；同時對中任五個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項。

台彩表示，若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。

但若「春節大紅包」尚有組數、800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。

此外，謝志宏說，上市至今邁入第20年的今彩539首次舉辦春節加碼，將自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過三注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。

至於每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，自2月27日至3月3日共5天，將推出「基本玩法」一至六星共九個獎項獎金加碼。

謝志宏指出，115年春節加碼總獎金達12億元創新高外，2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲天天開獎到元宵，預估增加業績達66億元。