台彩春節加碼12億元史上新高 大樂透2/12起連開20天 加開大小紅包
迎接農曆春節，台灣彩券公司今天（26日）宣布加碼內容，三款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣12億元、創史上新高；其中，大樂透2月12日起連續開獎20天，除億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。
農曆春節將至，台彩今天舉辦115年春節加碼宣告記者會，台彩總經理謝志宏表示，大樂透自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，加碼期間大樂透每期將加開九個「春節大紅包」獎號及一個「春節小紅包」獎號，且大、小紅包獎號互不重複。
也就是說，民眾購買的每一注大樂透只要對中九個「春節大紅包」獎號中任六個號碼即中「春節大紅包」獎項；同時對中任五個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號即中「春節小紅包」獎項。
台彩表示，若480組「春節大紅包」提前送完，春節大、小紅包加碼活動將提前結束，當期「春節大紅包」及「春節小紅包」獎項皆改為均分，大、小紅包剩餘總獎金依該獎項中獎的組數均分。
但若「春節大紅包」尚有組數、800組「春節小紅包」提前送完，當期小紅包獎金改由當期小紅包中獎各組均分小紅包的剩餘總獎金，後續各期則不再加開「春節小紅包」獎號，「春節大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組「春節大紅包」全部送出或是至3月3日為止。
此外，謝志宏說，上市至今邁入第20年的今彩539首次舉辦春節加碼，將自2月12日起至3月3日連續20天每天開獎，頭獎單注獎金也自800萬元加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限一併提高至3000萬元，活動期間若單期頭獎中獎注數超過三注，則依中獎注數均分頭獎總獎金3000萬元。
至於每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果，自2月27日至3月3日共5天，將推出「基本玩法」一至六星共九個獎項獎金加碼。
謝志宏指出，115年春節加碼總獎金達12億元創新高外，2月12日起連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲天天開獎到元宵，預估增加業績達66億元。
其他人也在看
這篇要收藏！台彩12億春節加碼飆高 「3大戰術+4步驟」致富包牌攻略
金馬年迎財神，台灣彩券公司今（26）日正式揭曉115年春節加碼全貌，總加碼金額高達新台幣12億元，刷新歷年紀錄！今年戰略重心鎖定「高頻開獎」與「獎項擴容」，大樂透將展開長達20天的「馬拉松式」天天開獎（2月12日至3月3日），更首度導入技術面創新的「春節大小紅包」雙重機制，加碼480組100萬元大紅包及800組10萬元小紅包，讓一張彩券擁有「一券三響」的中獎潛力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
台彩春節加碼2/12起連續20天 加碼金額12億創新高
台灣彩券公司今（26）日公布春節加碼活動，加碼總獎金新台幣12億元創史上新高，大樂透將於2月12日至3月3日連開20天，加碼480組100萬元「春節大紅包促銷獎項」及800組10萬元「春節小紅包促銷獎...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩連26槓！下期頭獎獎金飆7.7億
台灣彩券今（26）日公布第115000008期威力彩獎號，第一區號碼為03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，由於頭獎已連續26期未開出，下期頭獎上台視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
快訊／威力彩頭獎飆6.9億 1／26開獎號碼、怎麼玩一次看
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
新／台彩春節加碼12億創高！大樂透買1注對3獎
迎接115年「金馬年」新春到來，台灣彩券公司今（26）日投下震撼彈，正式揭曉春節加碼方案，總獎金規模高達新臺幣12億元，創下歷年春節加碼金額的歷史新高！今年台彩誠意十足，不僅「大樂透」加碼組數與金額雙雙升級，首度推出「百萬大紅包」加「十萬小紅包」的雙重饗宴，深受彩迷喜愛的「今彩539」更打破20年慣例，首度加入春節加碼行列，頭獎金額霸氣升級至1,000萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
大樂透1/27開獎 中獎號碼20:30開獎直播看這篇
大樂透第115008期即將開獎，大樂透於每周二、五晚上8時30分固定開獎，民眾可以在三立全民i彩券上收看開獎直播，或可點進台灣彩券官網確認各期獎號與開獎結果。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
【有片】央行新台幣改版「12主題」出爐 即日起開放民眾線上票選
新台幣暌違24年後啟動鈔券改版！央行今（27日）召開記者會，宣布新版鈔券將以「臺灣之美」為系列主題，共有12項面額主題，開放民眾於央行官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活上報 ・ 9 小時前 ・ 4則留言
台彩春節加碼12億元創高 大樂透2/12起連開20天
（中央社記者呂晏慈台北26日電）迎接農曆春節，台灣彩券公司今天宣布加碼內容，3款電腦型彩券，加碼總獎金新台幣12億元、創史上新高；其中，大樂透2月12日起連續開獎20天，除億元頭獎，今年加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大樂透頭獎保證1億！3生肖「錢從天降」 有望一夜翻身
大樂透今（27）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖雞、牛、猴的人在這段期間財運極佳，意外之財不斷，甚至有機會一夕翻身成富翁。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 452則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 132則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 11則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 249則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 144則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 36則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言