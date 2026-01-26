台彩春節加碼2/12起連續20天 加碼金額12億創新高

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台灣彩券公司今（26）日公布春節加碼活動，加碼總獎金新台幣12億元創史上新高，大樂透將於2月12日至3月3日連開20天，加碼480組100萬元「春節大紅包促銷獎項」及800組10萬元「春節小紅包促銷獎項」，此外，今彩539也首次舉辦春節加碼，頭獎單注獎金加碼至1,000萬元。

台彩表示，2月12日至3月3日連續20天，大樂透、今彩539、39樂合彩、49樂合彩、3星彩、4星彩等遊戲天天開獎不間斷，其中每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO 賓果賓果」，自2月27日至3月3日共5天舉辦，「基本玩法」1~6星玩法9個獎項將提高中獎獎金。

圖片翻攝自 台彩 官網

台彩指出，春節加碼期間，大樂透加開「大紅包」、「小紅包」（兩者獎號互不重複），由01~49之號碼範圍中隨機開出9個「大紅包」號碼，並由剩餘的40個號碼中隨機開出1個「小紅包」獎號。

民眾購買的1注大樂透，只要對中9個「大紅包」獎號中任6個號碼即中百萬大紅包；而同時對中5個「大紅包」獎號及「小紅包」獎號即中10萬小紅包獎項。

台彩指出，若480組「大紅包」提前送完，春節紅包加碼活動將提前結束，當期大紅包及小紅包獎項皆改為均分，而如果「大紅包」尚有組數，而800組「小紅包」提前送完，後續各期則不再加開小紅包獎號，「大紅包」獎號仍將繼續加開，直到480組大紅包開完或到3月3日為止。

台彩提到，今年上市邁入第20年的「今彩539」也首次舉辦春節加碼，自2月12日起至3月3日連續20天開獎，頭獎單注獎金從800萬加碼至1000萬元，單期頭獎總獎金上限同時提高至3000萬元。

