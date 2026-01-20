台彩春節「2000萬刮刮樂」來了！總獎金超過172億成史上最高

玩刮刮樂是不少人過年必備的行程，今（20）日台彩推出了5款新品，而其中最受矚目、今年最強檔新春限定「2000萬超級紅包」，更有10個最高頭獎，一百萬元也多達1200個，總獎金與總獎項均是史上最多；而配合生肖主題的「金馬獎」中獎率更是百分之百，要讓全民一起歡喜刮大獎迎新春、馬上接好運。

台灣彩券公司今（20）日推出5款刮刮樂新品，最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2,000萬超級紅包」，每張售價新臺幣2,000元，頭獎2,000萬元共有10個，100萬元多達1,200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，均是史上最多。

新春限定刮刮樂「2,000萬超級紅包」，總獎金及總奬項是史上最多。圖／台彩提供

另外年度生肖主題刮刮樂「金馬獎」，每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，還有同日上市「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富，5款新品百萬元（含）以上獎項共1,232個，總獎金逾222億元，總獎項超過2,460萬個。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

