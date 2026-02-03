財經中心／陳孟暄 嚴凱 台北報導



農曆新年就快到了，台彩繼推出2000萬刮刮樂後，年節壓軸再推出五款全新刮刮樂，不只有為吉祥物量身打造的500元款式，還連帶寄出4款刮刮樂，台彩宣布，今年春節共發行15款刮刮樂，百萬元以上獎項多達1479個，總獎金超過399億元，創下歷史新高。

主持人：「Ladies And Gentlemen掌聲歡迎我們的神秘嘉賓登場」。



帶著黑色墨鏡，背著紅色彩球背包的喜鵲瑞力酷 ，象徵喜事降臨，和另一隻登場的灣得福，組成新團體「哈啾咪」。



主持人：「緊抓氣球」。

台彩獎金史上最高！ 春節再推5款刮刮樂 總獎金近400億。(圖／民視財經網)

超萌吉祥物首次公開亮相，這回還帶來神秘新品。票面印有吉祥物，搭配鑽石、鈔票的聯名刮刮樂，每張500元，包含5000元以上獎項超過10萬個，頭獎500萬元共有4個，總中獎率高達42.02%，同時也推出100元、200元的小資族選擇，搶在農曆新年前壓軸亮相。





台灣彩券總經理 謝志宏：「1月份一直到過年前，我們總共發行了15款，100萬的獎項就有1479個，我們總獎金是超過399億，(史上最強春節檔)沒錯，而且這是我們春節發行以來，399億獎項跟百萬以上各項都是創下我們發行的紀錄」。





高額獎金吸引民眾試手氣，從金馬年刮刮樂推出後，各地陸續傳出好消息，其中，2000萬超級紅包的100萬大獎，已經有42人中獎，1200萬大吉利也開出首個頭獎。

台彩獎金史上最高！ 春節再推5款刮刮樂 總獎金近400億

台彩獎金史上最高！ 春節再推5款刮刮樂 總獎金近400億。(圖／民視財經網)

台灣彩券總經理 謝志宏：「發行量比去年多差不多增加10%，春節期間刮刮樂的銷量部分，會比去年會成長」。





今年獎金再創新高，讓春節刮刮樂話題持續延燒，人人都有機會討個好彩頭。





