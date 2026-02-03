台彩首創吉祥物「哈啾咪」亮相 聯名刮刮樂壓軸上市

台灣彩券推出吉祥物團體「哈啾咪」 聯名刮刮樂春節前壓軸上市。（記者陳建興攝）

記者陳建興／台北報導

​為迎接馬年農曆新春，台灣彩券公司今日（3日）首度發表成軍20年來的專屬吉祥物團體「哈啾咪」，並同步推出同名聯名款刮刮樂，正式加入春節彩券戰局。由中國信託商銀執行副總高人傑、台彩董事長黃志宜及總經理謝志宏共同揭幕，象徵公益彩券邁入品牌新紀元。

​「哈啾咪」由兩位個性鮮明的角色組成：以喜鵲為原型的「瑞力酷」戴著酷炫墨鏡，象徵喜事與正能量；靈感來自石虎的「灣得福」則以「厭世眼」展現低調療癒感，寓意守護財運與安心。壓軸登場的聯名刮刮樂「哈啾咪」每張售價500元，頭獎500萬元，總中獎率約42%。票面呈現兩位吉祥物在霓虹燈下勁歌熱舞，展現活力十足的潮流感。

​除了聯名款，台彩同步加碼推出「獎金樂翻倍」、「好運連發」、「推金幣」及「財神報到」等4款新遊戲，售價100至200元不等。今年春節前夕，台彩累計發行15款刮刮樂，總獎金高達399億元，百萬級以上獎項達1,479個，規模再度刷新歷史紀錄。台彩呼籲民眾把握春節旺財時機，在體驗「刮金」樂趣的同時，也透過購買彩券支持公益愛心。