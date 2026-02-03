台彩首推吉祥物「哈啾咪」 還有聯名刮刮樂
[NOWnews今日新聞] 馬年迎春，農曆春節壓軸刮刮樂來了！台灣彩券公司今（3）日重磅推出吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感的「瑞力酷」和「灣得福」組成，要讓民眾看見不同樣貌的公益彩券，把歡樂與希望帶到全台灣各角落。同時，為吉祥物量身打造聯名款刮刮樂也同步上市，每張售價新台幣500元，並有4個頭獎500萬元，加上另4款新刮樂，累計新春刮刮樂多達15款，百萬元以上獎項達1479個，總獎金逾399億元，破歷年春節前紀錄。
台彩今日舉辦吉祥物偶裝首次亮相記者會，中信銀行執行副總經理高人傑、台灣彩券公司董事長黃志宜及總經理謝志宏聯袂出席。黃志宜表示，這是台彩20年來首度打造的專屬吉祥物團體「哈啾咪」，由以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」，以及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成。
「瑞力酷」象徵喜事到來與好運降臨，個性開朗酷跩，佩戴黑色墨鏡具有可以隨時偵測好事的力量，隨身背著象徵喜氣的紅色彩球背包到處報喜，所到之處都充滿正能量；「灣得福」外型仿石虎的貓型，擁有異常穩定的氣場，標配一雙厭世眼，低調溫和的性格蘊含療癒人心的力量，默默為人們帶來安心與好運。
中信銀行執行副總經理高人傑指出，中信銀行委託台灣彩券發行公益彩券，今年已經是第20年了。20年來，不只發行彩券，更希望好事可以在台灣這片土地上擴散，每張公益彩券都是社會大眾善良的累積，更是對台灣社會美好未來的期盼。發行彩券外，中信銀行也持續督促台灣彩券進行多樣貌發展、貼近民眾生活，讓民眾看見公益彩券與時俱進的多樣性，這次台彩吉祥物的誕生就是布局市場年輕化重要的一步，既可豐富台彩品牌生態結構，又可於線上線下輔助銷售，連結品牌精神，有助於吸引及發展年輕族群，讓年輕消費者也能體會到公益彩券不同的新樣貌。
為慶祝吉祥物的誕生，台彩也在農曆春節前推出專為吉祥物量身打造的聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價500元，票面中「瑞力酷」彈奏電吉他，「灣得福」從堆滿金幣的寶箱中一躍而出，兩位主角在閃耀霓虹彩球下勁歌熱舞活力十足，票面上搭配鑽石、鈔票與公益彩券的雙心標誌，象徵買彩券不只有機會刮中獎金，更是做公益、做好事，5000元以上的獎項超過10萬個，頭獎500萬元共有4個，總中獎率42.02%。
今日同步上市還有4款刮刮樂新品，包括售價200元的益智延長型遊戲「獎金樂翻倍」，有機會刮出1、2、3、5、10倍，最高20倍的獎金，頭獎200萬元共有8個，總中獎率31%；售價200元的「好運連發」，1000元以上的獎項超過28萬個，頭獎200萬元共有7個，總中獎率36%；售價100元的「推金幣」頭獎50萬元共有8個，總中獎率30%；售價100元的「財神報到」頭獎60萬元共有8個，總中獎率32%。
