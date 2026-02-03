台彩首推吉祥物 「瑞力酷」、「灣得福」取諧音就要旺

農曆馬年即將到來，台灣彩券公司今天(3日)首次公布吉祥物團體「哈啾咪」，以喜鵲與石虎作為設計靈感，取名為「瑞力酷」和「灣得福」，也就是英文「Very Good」和「Wonderful」的諧音，希望為彩迷帶來安心和好運。

台灣彩券吉祥物團體「哈啾咪」由以喜鵲為原型延伸設計的「瑞力酷」、以及設計靈感來自擁有錢貓寓意石虎的「灣得福」組合而成。「瑞力酷」象徵喜事到來與好運降臨，個性開朗酷跩，佩戴黑色墨鏡具有可以隨時偵測好事的力量，隨身背著象徵喜氣的紅色彩球背包到處報喜，所到之處都充滿正能量；「灣得福」外型仿石虎的貓型，擁有異常穩定的氣場，標配一雙厭世眼，低調溫和的性格蘊含療癒人心的力量，默默為人們帶來安心與好運。

為慶祝吉祥物的誕生，台灣彩券也特別於農曆春節前推出專為吉祥物量身打造的聯名款刮刮樂「哈啾咪」，每張售價新台幣500元，票面中「瑞力酷」彈奏電吉他，「灣得福」從堆滿金幣的寶箱中一躍而出，兩位主角在閃耀霓虹彩球下勁歌熱舞活力十足，票面上搭配鑽石、鈔票與公益彩券的雙心標誌，象徵買彩券不只有機會刮中獎金，更是做公益、做好事。

台灣彩券在今年馬年農曆春節前共發行15款刮刮樂，百萬元以上的獎項達1,479個，總獎金逾399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄。(編輯：宋皖媛)