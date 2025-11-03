台影音串流平台KKTV、LINE TV將整合！網驚：剛續約就出事

現今影音串流平台正夯，台灣2大人氣平台LINE TV、KKTV宣布整合，同時KKTV將在2026年1月1日起停止更新，這項重大訊息讓許多觀眾不捨表示，最近才因為想看日劇重新訂閱，沒想到這麼快就有變動。

台灣影音串流平台KKTV即將與LINE TV整合，引起觀眾討論權益問題。（圖／翻攝自Facebook@KKTV）

KKTV未來將與LINE TV整合，該平台表示，舊有平台預計2026年1月1日起停止更新，邁向新階段，原始KKTV用戶可透過「帳號授權」流程繼續在新平台收看。其中，現正播放的日劇會在KKTV播到完結，請觀眾不用擔心。

消息一出，不少劇迷留言道別，「天啊，好震驚」、「原來這一季跟播爆量是餞別禮啊」、「好難過，日劇市場這麼難做了嗎」、「因為想看日劇所以才回來重訂的」。也有劇迷透露，最近看到平台的優惠方案才剛續約繳費，沒想到這麼快就宣布平台整合，擔心看劇觀感落差太大。

LINE TV也發文證實「KKTV與LINE TV正式成為一家人」，在LINE TV迎來10周年之際，整合後內容更多、功能更強，觀眾依然可以收看日本人氣新劇、經典日劇和超夯動畫，屆時也會提供雙字幕和離線下載等新功能。

