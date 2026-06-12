台德合作發現特有種「滅絕孔雀」 體型大於帝雉

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣大學師生團隊和德國學者合作，發現一種台灣特有且已滅絕的鳥類，體型比現存的帝雉還要大，正式命名為「滅絕孔雀（Pavo miejue）」，近日登上國際期刊。

台灣大學近日於網站「焦點新聞」指出，生命科學系與生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修，帶領同系大三學生藍詠傑（論文第一作者），與德國森根堡自然史博物館（Senckenberg Research Institute）學者邁爾（Gerald Mayr）合作，將發現「滅絕孔雀」的論文發表於國際期刊Royal Society Open Science（皇家學會開放科學），獲得學界重視。

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上述研究源自退休教師侯立仁捐贈的一件保存相當完整且狀態良好的肱骨化石。研究團隊深入分析形態，證實化石屬於台灣更新世時期已滅絕的大型孔雀物種，進而揭開台灣特有滅絕鳥類的神秘面紗。

至於命名為「滅絕孔雀」的原因，研究團隊指出，是為喚起大眾對台灣過往滅絕事件的重視，才特地命名。

研究團隊指出，印在新台幣1000元紙鈔上的「帝雉」是大眾熟知台灣現存最大型的特有種鳥類，但滅絕孔雀的發現，指出台灣生命史中的特有種鳥類，曾擁有更巨大的體型。

研究團隊指出，台灣生物多樣性相當豐富，不能只關注「現存」物種。理解過去的滅絕事件，能為學界應對目前正在發生的「第六次大滅絕（指人類活動造成棲地破壞、氣候變遷、過度開發等，使地球生物快速消失）」提供更宏觀的視野。（編輯：張銘坤）1150612