台德文化交流再添新頁！ 高市圖攜德國家流亡檔案館簽MOU

高雄市立圖書館與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv 1933–1945）正式簽署合作協議，由館長李金鴦（右二）與館長 Sylvia Asmus（左二）在前德國駐日大使 Volker Stanzel（左一）與前台灣駐法大使呂慶龍（右一）見證下完成簽署，為台德文化交流寫下新頁。 圖：高市圖提供

[Newtalk新聞] 為深化與世界各國圖書館及文化機構的連結，掌握國際圖資趨勢與新知，增進國際文化交流以嘉惠高雄市民，高雄市立圖書館今(16)日與德國國家圖書館流亡檔案館(Deutsches Exilarchiv 1933–1945)正式簽署合作協議， 由德國書業和平獎得主流亡作家廖亦武的演出揭開序幕，高雄市立圖書館館長李金鴦與德國國家圖書館流亡檔案館館長Sylvia Asmus共同簽署，並邀請前德國駐日大使Volker Stanzel及前台灣駐法大使呂慶龍擔任見證人，為台德文化交流寫下嶄新篇章。

廣告 廣告

高雄市文化局長王文翠表示，台灣和德國皆是重視人權、言論自由的國家，德國國家圖書館流亡檔案館成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻，並透過策展、出版及數位化推廣跨國對話被世人看見。這項合作代表城市之間在知識、文化與價值上的深層連結。期盼未來雙方能在展覽、典藏、研究與教育推廣等面向展開更多交流，讓圖書館成為跨國文化理解的重要樞紐。

李金鴦指出，今年高雄城市書展以移動為主題，是象徵思想跟文化能夠跨越邊界的力量，高市圖希望藉由書籍、講座跟策展，回顧人類生命中遷徙流離的經歷；此次簽署的不僅是一紙合作文件，更是一座連結記憶與未來的橋樑，從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，高雄與德國以圖書館為起點，攜手守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。

Sylvia Asmus表示，此次合作對雙方皆具重要意義，首次來到台灣，深感榮幸並期待未來能開展更多交流與計畫。她指出，此次簽署的合作內容範圍廣泛且面向多元，雙方在多項主題上均展現高度興趣。Asmus進一步說明，未來兩館將透過虛擬會議及線上交流等方式保持密切互動，針對不同主題制訂相應的推動方針，持續深化專業合作，讓文化資源與研究成果得以跨國共享。

高市圖表示，為紀念歷史性時刻，特別將2025高雄城市書展第二日訂為「德國日」。除簽署儀式外，Asmus並以專題講座分享流亡檔案館的創立初衷與推展成果，Stanzel亦以「大使的移動人生」為題發表演講，深刻呼應本屆書展「移動」主題。



高市圖補充說明，高市圖與德國聯邦前東德獨裁政權人權事務處理基金會、伊莉莎白凱斯曼基金會及高雄市立歷史博物館合作推出《被竊走的孩子-世界兒童人權特展》，透過真實歷史與當代案例，探討不同國家在暴力、政治脅迫與戰爭下兒童人權的挑戰，期盼引發社會更深層的關注與思考。即日起至11月30日，誠摯邀請全國民眾蒞臨2025高雄城市書展，一同感受「邊界之外，海港之內」的閱讀移動人生，讓書展成為連結世界、啟發思想的文化旅程。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

跨越世紀的對話！ 高美館年度大展《馮．沃爾夫的花園堡壘》登場

薛劍失言掀外交震盪 矢板明夫：日本面臨最艱難抉擇

高市圖館長李金鴦（右）與德國國家圖書館流亡檔案館館長Dr. Sylvia Asmus（左）共同簽署MOU合作協議。 圖：高市圖提供

簽署儀式後，與會貴賓共同合影，包括呂慶龍等人到場見證台德文化合作升級，現場氣氛熱烈。 圖：高市圖提供