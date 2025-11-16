台德文化深層交流 高市圖與德國流亡檔案館簽署MOU

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）台德文化交流再添新頁，高雄市立圖書館今天與德國國家圖書館流亡檔案館簽署合作協議，期盼未來雙方在展覽、典藏、研究與教育推廣等面向展開更多交流，透過閱讀深層連結，成為跨國文化理解重要樞紐。

德國國家圖書館流亡檔案館成立於1948年，致力於典藏與研究因納粹迫害而被迫流亡的作家及知識分子文獻。高雄市立圖書館今天與德國國家圖書館流亡檔案館（Deutsches Exilarchiv1933－1945）正式簽署合作協議，由雙方館長共同簽署。

高雄市文化局長王文翠表示，這項合作代表城市之間在知識、文化與價值上的深層連結；期盼未來雙方能在展覽、典藏、研究與教育推廣等面向展開更多交流。

高雄市立圖書館館長李金鴦說，此次簽署不僅是一紙合作文件，更是一座連結記憶與未來的橋梁，從歐洲到亞洲，從流亡文學到城市閱讀，高雄與德國以圖書館為起點，攜手守護自由、人權與知識的價值，讓閱讀成為理解世界的共同語言。

德國國家圖書館流亡檔案館也表示，未來兩館將透過虛擬會議及線上交流等方式保持密切互動，持續深化專業合作，讓文化資源與研究成果得以跨國共享。

高雄市立圖書館表示，為紀念這歷史性時刻，高市圖將2025高雄城市書展第二日訂為「德國日」，並邀全國民眾參加2025高雄城市書展，一同感受「邊界之外，海港之內」的閱讀移動人生，讓書展成為啟發思想的文化旅程。

2025高雄城市書展15日在市立圖書館總館開幕，除匯集百家出版社、獨立書店外，連續3週週末推出百場活動、7大特展、國際講座及跨域演出，要以各種方式鼓勵閱讀。（編輯：陳仁華）1141116