台德農業交流簽合作意向宣言 深化農村永續發展

（中央社記者汪淑芬台北28日電）農業部農村發展及水土保持署與德國聯邦農糧局，今天舉行論壇並簽署「2025台德國際農村發展合作共同意向宣言（JDI）」，持續深化台德農村永續發展，開創雙邊永續農村合作新典範。

農村水保署發布新聞稿，與德國聯邦農糧局推動多年的交流合作，今天正式簽署「2025台德國際農村發展合作共同意向宣言（JDI）」，由中華民國駐德國代表處大使谷瑞生及德國在台協會大使Karsten Tietz（狄嘉信）簽署，確立台德在永續農村發展領域的深度合作，共同應對快速國際情勢變遷下農村轉型與創新的挑戰。

農業部次長杜文珍說，台德兩國各自具有不同農業技術與農村特色，透過兩國交流分享各自優勢，互相學習並共同進步，以JDI作為起點，一起實踐農村永續發展目標，為雙方人民創造更優質的生活環境。

農村水保署說，德國在農村發展、有機農業及農村小型經濟領域具有世界領先經驗，台灣則積極推動農村再生，雙方自2018年以來相互推動經驗分享與人員交流，這次論壇主題聚焦「永續發展下的農村創新與挑戰」及「從台灣到德國的農村故事」。

農村水保署說，台灣與德國皆體認到在全球能源安全與糧食安全議題日趨嚴峻的背景下，國際間的合作更重要。透過JDI的簽署，將建立更穩固的合作平台，進一步推動雙邊農業技術與農村治理的新世代。

「2025台德國際農村發展論壇」涵蓋的合作範圍，著重於農村地區的創新策略、青年回鄉、綠色照顧與農村（微）型經濟等領域。（編輯：張銘坤）1141128