台愛滋感染數創22年新低 明年增友善院所並擴大PrEP名額

【健康醫療網／記者林則澄報導】12月1日為世界愛滋病日，聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）主題將今年的主題訂為「突破迷思，愛不迷失（Overcoming disruption, transforming the AIDS response）」。衛生福利部疾病管制署邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行表演，還有台灣公衛學生聯合會的學生代表獻唱3國語言的HIV公益歌曲，期盼以跳脫框架的宣導方式，消除大眾對愛滋病的歧視，展現包容的力量。

感染數降至22年新低 自我篩檢人次持續上升

今年世界愛滋日「突破迷思，愛不迷失」記者會，由疾管署羅一鈞署長，林明誠副署長、台灣愛滋病學會盧柏樑理事長、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與愛滋防治相關民間團體等共同出席。羅一鈞署長指出，今年截至10月，台灣愛滋自我篩檢人次由6300人次上升至7300人次左右，比去年同期上升1000人次，疫情也自2018年起整體呈下降趨勢，今年10月新增感染數為744人，累計自11月底約為800人左右，預計年底時仍少於900例，這個數字是22年以來的新低，雖在去年一度竄升至超過1000例，但今年就下降15％。

羅一鈞署長指出，政府會透過持續透過篩檢、治療、追蹤控制愛滋疫情，明年也會擴大公費的預防性投藥（PrEP），將名額從8000例擴大至9500例，友善醫療院所也將由21家增加到63家，幫助找出更多潛在感染者，且因感染者逐漸高齡化，未來也會投入資源在長照方面議題。

推廣安全性行為與免運篩檢 提高自我健康意識

事實上，台灣2024年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92％感染者知道自己感染，96％已知感染者接受治療，及95％接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」，顯見台灣愛滋防治的成效。疾管署將持續結合政府及各界資源，共同推動愛滋防治與去歧視工作，建構友善環境，促進健康平權，期盼達成聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零（零新增、零死亡、零歧視）願景，邁向消除愛滋的目標。

疾管署持續鼓勵民眾落實安全性行為（正確使用保險套及水性潤滑液），以有效預防愛滋等性病；更提醒台灣愛滋防治成效顯著，但仍有約8％感染者未知自身感染狀態，不論是台灣人或外國籍朋友皆可藉由多元的篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢或匿名篩檢服務，以了解自身健康狀態。

疾管署為了鼓勵民眾進行愛滋篩檢，自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠（例如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費）。此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲（含）以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

變裝皇后開場 以多元力量破除偏見

本次記者會特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視，彰顯包容與尊重價值，並透過現場貴賓參與「突破迷思，撕下標籤」互動遊戲，撕去愛滋常見迷思問題，傳達正確的愛滋知識與消除偏見。

記者會最後由台灣公衛學生聯合會的學生代表，以中、英、日三種不同語言獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》作為壓軸演出，希望藉由音樂跨越隔閡，傳遞愛滋防治「U=U（病毒量測不到＝傳不出去）」的核心理念，提升大眾對愛滋防治的正確認知，展現包容、多元的力量，及對健康平權的支持。

