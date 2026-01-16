台承諾在美投資5,000億換關稅 工商協進會提建言

今（16）日台美經貿談判達成初步共識，美方將給予台灣半導體及關鍵產品「232條款」關稅豁免，並確立15％的關稅待遇，國內主要工商團體工商協進會隨即發布新聞稿表達肯定，並指出，此舉意味台灣取得與日、韓及歐盟同等的稅率待遇，對於穩固台灣高科技與資通訊產業的全球競爭力具有關鍵意義；不過針對5,000億美元投資承諾，工商協進會則建議，應區分處理、審慎應對。

取得明確保障 穩固高科技競爭力

工商協進會表示，在當前複雜的國際貿易情勢下，談判團隊能爭取到明確且不疊加的保障，值得各界肯定。這項談判成果確保了台灣主力出口產品能享有與主要競爭對手國（如日本、韓國）及歐盟相比照的稅率待遇，消除了關稅壁壘可能帶來的劣勢。

針對5,000億美元投資承諾 籲區分處理

然而，針對外界關注的投資承諾議題，工商協進會建議政府應採取「區分處理、審慎應對」的態度。

針對其中「2,500億美元企業投資」部分，工商協進會提醒，這涉及整體產業供應鏈的長遠布局，呼籲政府在推動廠商赴美合作的同時，必須同步強化「投資台灣」的政策誘因，確保核心技術與研發動能留在台灣，以避免引發「產業空洞化」的疑慮。

至於另外「2,500億美元政府信用保證」部分，工商協進會則建議政府應儘速與金融體系協商，針對專案信用保證建立透明的授信標準機制，實質支持產業海外布局並降低跨國營運風險。

盼加速ADTA進程與簽證便利化

除了關稅與投資議題，工商協進會也向政府提出具體建議，期盼加速推動與美國間的跨境營運配套措施。其中，產業界最期盼的是儘速完成「台美避免雙重課稅協定」（ADTA）的實質進程，並爭取美方放寬台灣專業技術人才派駐的簽證便利性，以有效減輕企業在美經商的稅賦壓力與管理成本。

工商協進會強調，期許政府在後續的法律檢視階段，能持續與各界公協會保持緊密溝通，並依照不同產業受到的影響提供精準輔導，該會也承諾將持續扮演產官橋樑，協助台灣企業在新的台美經貿架構下穩健應對挑戰。