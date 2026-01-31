台投資團隊攜手矽谷創業家 推永續時尚產業升級

（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）台灣創業家鄭雅慈在矽谷成立Taelor，以「AI造型師」服務為核心，為用戶搭配服飾寄送到府，穿衣後可購買或退回，衣服清洗後再投入循環租賃。其商業模式獲台灣以永續為核心的天使投資團隊SIC看好，將共同合作，推動時尚產業邁向綠色轉型。

Taelor AI為專注於美國男裝市場的台灣科技新創，致力以人工智慧（AI）推動時尚產業永續成長與數位轉型，以AI造型師結合租衣模式，致力打造循環時尚服務。

共同創辦人暨執行長「矽谷阿雅」鄭雅慈來自台灣，在成立Taelor前，曾主導臉書（Facebook）的電商平台，也擔任過電子商務零售商eBay公司產品長。她在2020年創立Taelor、公司在2022年底完成募資後正式上線，一開始即定位為AI原生公司。

鄭雅慈今天告訴中央社，AI造型師所推薦的穿搭風格，在顧客滿意度與留存表現上，高於僅由真人造型師提供的模式，同時也提升顧客租衣後的購買率；而表面上，這雖是一家提供AI造型師的男裝訂閱平台，實際上公司正在打造「時尚產業的智慧基礎建設」。

這意味著讓品牌在量產前便能以真實穿著數據做出決策，降低庫存，有助永續發展。

Taelor去年獲美國主流商業雜誌Inc.評選為年度最佳新創。台灣永續影響力投資公司（Sustainable Impact Capital）看好其商業模式，近日簽署投資意向書，啟動合作。

鄭雅慈表示，台灣一直是公司供應鏈與科技研發的重要基地，未來除了持續以美國市場為主要消費端，也將進一步發展數據與科技授權（Data & AI Licensing） 商業模式，授權給全球品牌零售商與台灣紡織代工廠，盼能協助企業創造新的營收來源。

透過與SIC合作，她期待能攜手更多台灣企業，從代工角色升級為數據與品牌輸出者。（編輯：謝怡璇）1150131