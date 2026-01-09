台指公司三引擎驅動市場壯大價值 打造資本市場新動能

財經中心/綜合報導

臺灣ETF市場2025年持續蓬勃發展，上市櫃ETF合計311檔，資產規模7.58兆元，受益人數1,598萬人次；其中，臺股ETF資產規模達3.91兆元，超過整體市場一半，受益人次超過一千萬人次(約74%)，是投資人參與度最高的ETF。

證交所集團在臺股ETF資產規模及受益人次等市占超過8成(如表1)，貢獻ETF市場蓬勃發展，臺灣指數公司(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)是這些追蹤標的指數的編製、維護管理機構，協同ETF生態系，壯大ETF規模。

臺灣指數公司2025年以「擴增新型態指數、推動商品多元化」、「呼應亞資中心政策、吸引資金投資台股商品」、「TIP台灣永續評鑑結合IR議合服務，完善永續投資與盡職治理」等三大亮點展現獨特強項，服務市場。

擴增新型態指數、推動商品多元化

臺灣指數公司為落實政策開放新型態被動式ETF，透過國際合作，擴增新型態指數，推動商品多元化應用。

呼應亞資中心政策，吸引資金投資台股商品

為呼應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團打造國際級資本市場之策略方向，臺灣指數公司積極協助投信公司、證券商或其海外分支機構，使用臺股指數或連結臺股ETF於海外市場發行金融商

品。截至2025年底，累計授權市值型、主題型、因子投資型等4檔臺股指數予元大證券、凱基證券、中信投信海外分支或關聯機構，於泰國市場發行連結臺股ETF的存託憑證（Depositary Receipts；DR）、連結基金

(Feeder Fund)，創下臺股ETF以連結式基金於泰國發行銷售的首例。

臺灣指數公司授權「臺灣科技龍頭通訊指數」、「臺灣創新科技50指數」予日本大和資產管理公司、野村資產管理公司，在日本市場發行連結「國泰台灣科技龍頭ETF(00881)」、「野村創新科技50 ETF

(00935)」的連結式ETF (Feeder ETF)，吸引資金投資台股ETF、壯大規模，及協助投信國際化發展，同時也為海外投資人增添投資台灣的便利管道，創造多贏。

「TIP台灣永續評鑑」結合IR議合服務，完善永續投資與盡職治理

臺灣指數公司以涵蓋所有上市櫃公司的「TIP台灣永續評鑑」資料及結果，建立多層次資料庫，提供(1)金融機構導入永續投資管理流程，或納入個股研究報告、完整公司永續機會及風險之評估；編製ESG相關指數，連結發行ESG商品及相關投資應用；學術研究，大學圖書館或研究中心使用。為更便利機構投資人、上市櫃公司進行溝通或議合，IR議合服務平台(IR Engage) 設置「IR專區」，為每一家上市櫃公司建置專業，涵

蓋公司業務、財務及ESG資訊，協助機構投資人即時、完整掌握公司資訊，並提高公司曝光度。

IR議合服務平台(IR Engage)透過「ESG加值資訊服務」提供註冊會員「TIP台灣永續評鑑」資訊，以及ESG相關22項重大議題之績效表現評分與優缺點之簡要分析，輔助公司與機構投資人快速對焦ESG溝通議題，並可藉由電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司進行一對一或多對一之議合會議。 平台以一站式服務，強化ESG議合會議準備效率、後續追蹤，協助機構投資人提升議合工作成效，完善責任投資，落實盡職治理。

截至2025年底，「IR議合服務平台」註冊會員，上市公司667家、上櫃公司達200家、機構投資人會員243家，會員總數突破1,200家。2025年度完成上市上櫃公司於證交所等法說會場地線上預約209場；平台成功媒合12場議合會議，分別有12家上市櫃公司與7家金融機構參與。

展望2026，呼應主管機關積極推動臺灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團致力提升企業價值、推動多元新商品之策略方向，臺灣指數公司將積極推動業務發展

運用臺股指數商品化豐富經驗 提供專業解決方案

配合政府開放新商品及壯大資本市場目標，臺灣指數公司運用長期開發多樣化指數及商品化經驗，提供指數專業解決方案，協助發行人產品創新，或推廣海外；運用客製指數服務，提供精準的投資績效評量指標，提供金融機構作為投資績效參考或發展委託代操業務的利器。

結合國際資源、落實推動ETF生態系

臺灣指數公司持續擴大與國際指數公司或交易所合作，透過國際合作、共同冠名的聯名指數機制，提供產品設計經驗，協助投信公司將海外股票、債券指數商品化，共同服務臺灣資產管理機構，滿足投資人的多樣化投資需求，積極落實臺灣資本市場推動多元ETF生態系發展的目標。

擴增優化IR議合服務平台，提高公司曝光、促進議合溝通2026年IR議合服務平台將持續就「IR專區」、「ESG加值資訊」與「議合媒合服務」收集使用者意見，增強服務內容與強化功能，以期強化公司曝光，促進議合溝通，帶給上市上櫃公司以及機構投資人更好的使用體驗。

迎向嶄新奔騰的2026，臺灣指數公司將運用專業、靈活與彈性，結合(PLUS) 指數、TIP台灣永續評鑑及IR議合服務平台，持續擴大業務、多面向服務市場參與者，協助政府及證交所集團壯大臺灣資本市場。