台指公司三引擎驅動市場壯大價值 打造資本市場新動能
財經中心/綜合報導
臺灣ETF市場2025年持續蓬勃發展，上市櫃ETF合計311檔，資產規模7.58兆元，受益人數1,598萬人次；其中，臺股ETF資產規模達3.91兆元，超過整體市場一半，受益人次超過一千萬人次(約74%)，是投資人參與度最高的ETF。
證交所集團在臺股ETF資產規模及受益人次等市占超過8成(如表1)，貢獻ETF市場蓬勃發展，臺灣指數公司(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)是這些追蹤標的指數的編製、維護管理機構，協同ETF生態系，壯大ETF規模。
臺灣指數公司2025年以「擴增新型態指數、推動商品多元化」、「呼應亞資中心政策、吸引資金投資台股商品」、「TIP台灣永續評鑑結合IR議合服務，完善永續投資與盡職治理」等三大亮點展現獨特強項，服務市場。
擴增新型態指數、推動商品多元化
臺灣指數公司為落實政策開放新型態被動式ETF，透過國際合作，擴增新型態指數，推動商品多元化應用。
呼應亞資中心政策，吸引資金投資台股商品
為呼應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團打造國際級資本市場之策略方向，臺灣指數公司積極協助投信公司、證券商或其海外分支機構，使用臺股指數或連結臺股ETF於海外市場發行金融商
品。截至2025年底，累計授權市值型、主題型、因子投資型等4檔臺股指數予元大證券、凱基證券、中信投信海外分支或關聯機構，於泰國市場發行連結臺股ETF的存託憑證（Depositary Receipts；DR）、連結基金
(Feeder Fund)，創下臺股ETF以連結式基金於泰國發行銷售的首例。
臺灣指數公司授權「臺灣科技龍頭通訊指數」、「臺灣創新科技50指數」予日本大和資產管理公司、野村資產管理公司，在日本市場發行連結「國泰台灣科技龍頭ETF(00881)」、「野村創新科技50 ETF
(00935)」的連結式ETF (Feeder ETF)，吸引資金投資台股ETF、壯大規模，及協助投信國際化發展，同時也為海外投資人增添投資台灣的便利管道，創造多贏。
「TIP台灣永續評鑑」結合IR議合服務，完善永續投資與盡職治理
臺灣指數公司以涵蓋所有上市櫃公司的「TIP台灣永續評鑑」資料及結果，建立多層次資料庫，提供(1)金融機構導入永續投資管理流程，或納入個股研究報告、完整公司永續機會及風險之評估；編製ESG相關指數，連結發行ESG商品及相關投資應用；學術研究，大學圖書館或研究中心使用。為更便利機構投資人、上市櫃公司進行溝通或議合，IR議合服務平台(IR Engage) 設置「IR專區」，為每一家上市櫃公司建置專業，涵
蓋公司業務、財務及ESG資訊，協助機構投資人即時、完整掌握公司資訊，並提高公司曝光度。
IR議合服務平台(IR Engage)透過「ESG加值資訊服務」提供註冊會員「TIP台灣永續評鑑」資訊，以及ESG相關22項重大議題之績效表現評分與優缺點之簡要分析，輔助公司與機構投資人快速對焦ESG溝通議題，並可藉由電子化方式媒合機構投資人與上市櫃公司進行一對一或多對一之議合會議。 平台以一站式服務，強化ESG議合會議準備效率、後續追蹤，協助機構投資人提升議合工作成效，完善責任投資，落實盡職治理。
截至2025年底，「IR議合服務平台」註冊會員，上市公司667家、上櫃公司達200家、機構投資人會員243家，會員總數突破1,200家。2025年度完成上市上櫃公司於證交所等法說會場地線上預約209場；平台成功媒合12場議合會議，分別有12家上市櫃公司與7家金融機構參與。
展望2026，呼應主管機關積極推動臺灣成為亞洲資產管理中心，及證交所集團致力提升企業價值、推動多元新商品之策略方向，臺灣指數公司將積極推動業務發展
運用臺股指數商品化豐富經驗 提供專業解決方案
配合政府開放新商品及壯大資本市場目標，臺灣指數公司運用長期開發多樣化指數及商品化經驗，提供指數專業解決方案，協助發行人產品創新，或推廣海外；運用客製指數服務，提供精準的投資績效評量指標，提供金融機構作為投資績效參考或發展委託代操業務的利器。
結合國際資源、落實推動ETF生態系
臺灣指數公司持續擴大與國際指數公司或交易所合作，透過國際合作、共同冠名的聯名指數機制，提供產品設計經驗，協助投信公司將海外股票、債券指數商品化，共同服務臺灣資產管理機構，滿足投資人的多樣化投資需求，積極落實臺灣資本市場推動多元ETF生態系發展的目標。
擴增優化IR議合服務平台，提高公司曝光、促進議合溝通2026年IR議合服務平台將持續就「IR專區」、「ESG加值資訊」與「議合媒合服務」收集使用者意見，增強服務內容與強化功能，以期強化公司曝光，促進議合溝通，帶給上市上櫃公司以及機構投資人更好的使用體驗。
迎向嶄新奔騰的2026，臺灣指數公司將運用專業、靈活與彈性，結合(PLUS) 指數、TIP台灣永續評鑑及IR議合服務平台，持續擴大業務、多面向服務市場參與者，協助政府及證交所集團壯大臺灣資本市場。
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 2 小時前 ・ 44
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 54
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 68
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
寒冬最後悔跟女友洗澡！網曝「2原因」掀共鳴
生活中心／翁莉婷報導冬天來臨受到強烈冷氣團影響氣溫下探10度，許多民眾會透過加厚衣服、食補、泡湯等方法讓身子變暖和。日前1名網友在Threads上發布1則文章，他寫下「男生冬天做過最後悔的一件事情，就是和女朋友一起洗澡」。貼文曝光後隨即引發熱議，許多人紛紛湧入留言區留言，更有幽默網友表示「再等下去要結冰了」。民視健康長照網 ・ 19 小時前 ・ 35
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 274
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 8
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 34
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 73
二伯宵夜嗨嗑大閘蟹！下秒「門牙斷掉噴飛」 蔡阿嘎1反應全場笑翻
網紅蔡阿嘎和二伯結婚後，育有兩個小孩，分別叫做蔡桃貴以及蔡波能，平常夫妻兩人也會在社群中分享生活點滴，沒想到昨（8）日深夜兩人在臉書分享一段影片，夫妻倆在客廳肯大閘蟹啃到一半，二伯的門牙斷掉，門牙貼片整顆飛出去，蔡阿嘎第一反應是淡定拿起手機錄影，也讓眾人笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 17
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 441
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 32
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 18 小時前 ・ 5
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 40