台指期噴漲300點突破歷史新高！鮑爾談話意外偏鴿，股市、美債、黃金攜手衝高
美國聯準會（Fed）一如市場預期降息1碼，聯準會主席鮑爾在記者會上的談話也未展現鷹派姿態，美股、美債、黃金與非美貨幣攜手衝高，台指期夜盤更順利突破11月初創下的28594點歷史紀錄，一度大漲300點觸及28700點大關。
分析師認為，本次決議結果屬於「溫和偏鴿」，因為只有2位決策官員支持維持利率不變，「華爾街原本已經做好迎接『鷹派降息』的心理準備，但是到了最後關頭，強硬的人屈服了。」
鮑爾：目前處於中性利率的合理估計範圍
鮑爾在一開場先是老調重彈，重申聯準會履行的使命，並且表示以目前現有數據來看，自從上次會議以來，就業和通膨前景變化不大，消費者支出保持穩健，企業固定投資持續擴張，但房屋市場仍然疲軟，雖然通膨有所緩解，但相較於聯準會2%的政策目標仍然「略高」。
鮑爾強調，在應對就業和通膨目標之間的緊張關係時，政策制定沒有絕對安全無風險的道路，聯準會目前「處於中性利率的合理估計範圍內，這讓我們能夠很好地確定利率進一步調整的幅度和時間。」
他表示，上修明年經濟成長預期的部分原因在於，原本應該在2025年實現的擴張，由於聯邦政府停擺而遞延，估計約有0.2個百分點的成長率可能從2025年轉移至2026年。
「我們已經做好充分準備，看看經濟情勢接下來將會如何發展。」鮑爾表示，從現在到明年1月的會議期間，將會有大量數據出爐，這些數據將納入決策者們的考慮範圍。
聯準會官員意見分歧 可能提高降息門檻？
當被問及聯準會官員之間普遍存在的分歧，是否將會提高進一步降息門檻時，鮑爾回應，目前的情況是通膨、就業市場都面臨風險，意見分歧的關鍵在於誰認為風險更大，這種情況在所難免，討論是深思熟慮並且互相尊重，「本人對政策爭論的正反雙方都有各自的理解和支持」。
鮑爾認為，「升息」並非任何人對於下一步的基本預期，現在討論重點為是否停止降息，或者進一步降低利率。
關稅是影響通膨頑固的主因 明年第一季見頂
談到關稅對於通膨的影響，鮑爾認為2026年第一季左右應該就是最高峰，此後會從下半年開始回落。他說，目前的勞動力市場存在顯著的下行風險，關稅才是造成通膨頑固的主要原因，如果取消關稅，目前的通膨率將處於2%左右。
外界關注，聯準會從去年9月啟動降息循環，10年期美國公債殖利率卻仍攀升，鮑爾對此說明，決策官員關注的是「實體經濟」，至於債市的表現並未反映出對於長期通膨的擔憂，這一定是其他因素所造成的，例如對於更高成長的預期，他將定期關注這些動態。
在這場將近一個鐘頭的記者會中，鮑爾暗示聯準會將利率維持在既可抑制通膨、又能支撐勞動市場的水準，並未表現出市場原先預期的鷹派姿態。截至記者發稿前，台指期漲近300點，美股、黃金與非美貨幣持續走高，美元指數、美債殖利率連袂下挫。
