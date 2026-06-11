台指期夜盤上漲！美股盤前也勁揚

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▲美股周四盤前科技股勁揚。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 美股盤前主要股指期貨週四上漲，投資人逢低承接先前遭到重挫的科技股，美光盤前上揚3%，受到美國與伊朗和平談判出現進展跡象的激勵，道瓊期貨回振。台指期夜盤也上漲354點。

根據路透報導，晶片股在前一日大跌後反彈。週三，美國華爾街三大指數跌幅均超過1%，科技股更進入技術性修正區間，即較歷史收盤高點下跌10%以上。盤前交易中，輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）及美光（Micron Technology）股價分別上漲1.2%至4.7%。

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美國與伊朗週四仍持續互相發動空襲，但三名伊朗消息人士及一名歐洲官員表示，雙方在達成政治層面的共識後，正就一份備忘錄的細節交換訊息，儘管部分議題仍有待進一步磋商。

市場預期有關重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運通道的談判正朝正面方向發展，帶動油價回落。

截至美東時間上午6時22分，道瓊期貨上漲367點，漲幅0.73%；標普500期貨上漲53.75點，漲幅0.74%；那斯達克100期貨上漲338.75點，漲幅1.19%。

自6月初創下歷史收盤新高以來，標普500指數已回落約4%。投資人一方面擔憂科技股估值過高，另一方面也憂心貨幣政策可能進一步收緊。此外，中東衝突推升能源價格並加劇通膨壓力，也持續影響市場情緒。

市場同時關注馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX週五備受矚目的上市首秀。該公司估值預計將達1.75兆美元，這場IPO案也可能成為檢驗今年股市漲勢的重要指標。過去數月來，這波漲勢曾多次推動美股刷新歷史高點。

路透指出，當華爾街為這家火箭製造商推波助瀾時，交易所、做市商、投資公司和經紀公司更關心的是如何確保交易順利啟動。一位參與此次IPO的華爾街公司高層提到，Facebook上市的慘痛教訓至今仍讓他們耿耿於懷。

根據三位直接了解此事的人士透露，那斯達克的高層以及像 Citadel Securities 和 Jane Street 這樣的公司一直在運行大量的模擬和壓力測試系統。其中兩位消息人士稱，納斯達克在過去一個月邀請客戶參加了周末模擬IPO。作為IPO的承銷商，摩根士丹利扮演關鍵角色，它是IPO的穩定器，負責股票的開盤和確保其有序交易。

投資人還將關注美東時間上午8時30分公布的美國5月生產者物價指數（PPI）及每週初領失業救濟金人數，以尋找更多有關美國聯邦準備理事會（Fed）下週政策會議動向的線索。

週三公布的數據顯示，美國5月消費者通膨創下三年來最快增速，主要受到中東衝突推動能源價格飆升所帶動。

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