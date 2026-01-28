台指期夜盤創新高 法人：台股有望寫新紀錄

（中央社記者張建中台北28日電）美股主要指數27日漲跌互見，道瓊工業指數下跌408.99點，那斯達克指數上揚215.74點。法人表示，台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.69%，台指期夜盤上漲191點，收在32696點，創下收盤新高，台股可望延續創高走勢。

企業財報表現不同調，美股4大指數漲跌互見。道瓊工業指數下跌408.99點，跌幅0.83%。標普500指數上漲28.37點，漲幅0.41%，收在6978.6點，創下新高。那斯達克指數上漲215.74點，漲幅0.91%。費城半導體指數上漲190.14點，漲幅2.4%。

國內外產業訊息方面，半導體封測廠力成自結2025年第4季歸屬母公司淨利新台幣18.64億元，為8季來高點，每股純益2.52元；2025年累計歸屬母公司淨利55.36億元，每股純益7.48元。力成預期，2026年第1季漲價效應可望逐步顯現，營運展望正向。

台灣大哥大預估2026年營收可望成長5%至7%，營業利益估年成長1%至2%，按照2025年營運狀況推估，台灣大2026年營收可望達2087億至2126.7億元。

面板廠友達光電表示，歷經2年多的專利訴訟及為期2週的庭審後，美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院的陪審團判定友達未侵犯總部位於德州的公司Phenix Longhorn, LLC所主張的任何專利，並宣告對方其中一篇專利無效。

記憶體廠旺宏2025年第4季營運持續虧損，稅後淨損2.94億元，每股虧損0.16元；2025年稅後淨損33.05億元，每股虧損1.77元。因應快閃記憶體市場供給緊缺，旺宏將全產能生產，並計劃投入220億元擴產，12吋廠月產能將自2萬片擴增至3萬多片。（編輯：楊凱翔）1150128