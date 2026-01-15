台指期夜盤又創新高！三大法人在台積電法說會前賣超台股，明天會有認錯行情？

台股今（15）日下跌131.2點或0.42%，以30810.58點作收，三大法人同步站在賣方，但權值龍頭台積電盤後繳出令人驚豔的財報，並於法說會中釋出樂觀展望，激勵台指期夜盤一度漲逾200點突破日前高點紀錄，隨後漲勢收斂，市場關注明日能否迎來法人「認錯行情」補漲。

今年 資本支出520～560億美元 營收有望成長近30% ​



台積電去年第四季每股盈餘（EPS）高達19.50元，毛利率攀升至62.3%，法說會預估今年第一季合併營收介於346億美元～358億美元，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，毛利率落在63%～65%之間，營業利益率介於54%～56%，同時預估今年資本支出520～560億美元，遠遠高於市場預期。

台積電董事長魏哲家表示，2026年將是台積電另一個強勁成長的年份，以美元計價的全年營收預計成長近30%，AI產業發展動能依然強勁，台積電將專注業務基本面，進一步鞏固競爭優勢。

針對今年資本支出大幅提高，魏哲家說明，主要是因應下波成長預做準備，其中約70～80%用在先進製程（N3／N2），另約10%用在特殊製程，先進封裝、測試、光罩與其他則約占10～20%。

分析師提問，輝達投資英特爾，以及英特爾晶圓代工業務的進展，是否會對台積電造成壓力？魏哲家直截了當回答「不擔心」，他強調台積電不會低估任何對手，但對維持營運成長目標深具信心。

三大法人合計賣超 86.91億元

根據盤後資料顯示，三大法人合計賣超86.91億元，其中外資賣超2.29億元，投信賣超26.19億元，自營商賣超58.43億元。觀察台指期淨部位，外資淨空單增加1173口，來到35130口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加635口，來到11682口。



選擇權未平倉量方面，01月F3大量區買權OI落在32000點，賣權最大OI落在30000點；月買權最大OI落在32000點，月賣權最大OI落在30000點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.51下降至1.19，外資台指期買權淨金額5.1億元，賣權淨金額0.14億元，整體選擇權籌碼面偏空。

