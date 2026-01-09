台指期夜盤噴漲！美國非農就業人數、失業率出現「意外」，聯準會本月降息落空

美國勞工統計局於台灣時間今（9）日21時30分公布，2025年12月季調後非農就業人口增加5萬人，失業率4.4%，雙雙低於市場預期，反映企業維持既不招聘也不裁員的模式，美國經濟正處於「無就業成長的擴張」狀態。數據出爐後，美國股指期貨、現貨黃金價格和美債殖利率短線拉升，台指期夜盤漲逾百點，但仍無法衝過30600點大關。

根據市場最新定價，聯準會（Fed）本月降息機率微乎其微，但今年仍有大約2碼的降息空間。

就業仍然疲弱 但不足以迫使聯準會急著降息

非農就業報告顯示，去年12月新增就業崗位5萬人，低於市場預期的6萬人；失業率微幅降至4.4%，略低於市場預期的4.5%，以及11月的4.6%。

歷經去年受到政府停擺影響，本次發布的數據提供了近期以來最為完整的就業市場情勢，10月非農新增就業人數從-10.5萬人修正為-17.3萬人，11月非農新增就業人數從6.4萬人修正為5.6萬人。

分析師指出，12月就業數據不如預期，尤其過去2個月的就業數據累計下修7.6萬人，「從就業成長的角度來看，這數據顯得更為疲弱。」

儘管如此，市場對此結果的反應並不劇烈，畢竟聯準會早已針對近期數據的準確性提出示警。聯準會主席鮑爾認為，美國每月新增的就業崗位，實際上比就業報告宣稱的數字來得更少。

失業率意外下降 澆熄1月降息預期

反倒是失業率意外下降，抵銷了整體就業人數成長疲軟的影響，也讓交易員紛紛撤掉對於聯準會本月降息的押注，美國公債下跌，殖利率應聲走高。

「聯準會更關注失業率，而不是總體數據中的噪音。」Natixis North America美國利率策略主管John Briggs認為，這份報告對於美債是個利空消息。

