台指期夜盤大洗三溫暖！急殺後驚天爆量 強力拉抬485點

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財經中心／倪譽瑋報導

本日台指期夜盤開低，如今走勢反彈翻紅。（示意圖／翻攝自pixabay）

本日國際金融焦點圍繞在SpaceX上市、帶動太空或相關題材話題；還有地緣政治風險，先前美國總統川普喊出要對伊朗發動猛烈攻擊，隨後又改口稱要和該國達成「偉大協議」，市場圍繞TACO（川普總是臨陣退縮）交易氣氛。而今（12）日台指期的走勢，最初為開低，截至發稿時間出現V型反彈，最高點44438點和開盤相比，一度漲485點。

川普原先計畫要猛攻伊朗，今日再度發文表示，取消對伊朗的攻擊，指稱幾天內擬與伊朗簽署「偉大協議」，簽署地點可能在歐洲，協議核心條件是伊朗不會擁有核武；不過，伊朗官方卻說，協議仍未定案。另外，SpaceX日掛牌上市，其憑藉750億美元（約2.4兆新台幣）募資金額創下歷來最大規模的IPO紀錄，相關概念股同步受到資金追捧。

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聚焦台股，由於地緣因素淡化、AI相關題材領軍反攻，本日收盤漲1019點。而台指期夜盤走勢，昨收44217點、今開盤一度走低為43953點，後續跌到43756點；台指期夜盤走勢翻紅、重回44000點關卡，最高來到44438點、和開盤相比漲485點，不過到下午4時45分左右又回跌，暫報44266點。

數字皆為截稿前更新，股價請依實際報價為主

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