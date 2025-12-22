台指期夜盤攻克兩萬八後再接再厲! 市值型ETF殺出重圍

台股示意圖。資料照



美股本周展開聖誕行情，台股在神山台積電等權值股助攻下，22日終回神、一舉收復兩萬八大關。台指期夜盤22日再接再厲走揚，創波段新高。投信法人表示，觀察近一周台股ETF績效前十強，幾乎全是金融主題及高股息題材掛帥，市值型ETF只有凱基優選30(00938)殺出重圍、成功闖進績效前十，台股全面回神之際，其投資吸引力再次浮現。

隨著大盤結束一周鬱悶表現、台股ETF隨之甦醒，市值型ETF也一掃上周陰霾，單日皆繳出超過1%的含息報酬率，讓績效排行榜不再由高股息ETF「霸榜」。觀察近一周市值型台股ETF表現，就屬凱基優選30(00938)表現最突出，不僅成為近一周績效唯一突破2%的市值型ETF，更在市值型ETF表現略顯承壓的一周，也逆勢揮出強棒，強攻台股ETF績效前十。

理財專家認為，00938之所以能在市值型ETF表現一面倒的態勢下逆風高飛的原因在於透過選股條件選出各方面排名居前的領先部隊、掌握類股輪動，在市值型ETF與高股息型ETF之間走出第三條路，堪稱「進化版」市值型ETF。

凱基優選30ETF研究團隊表示，台灣今年前三季GDP 較去年同期成長7.18%，主計處也將明年GDP 年增率估值上修至3.54%，後市前景看好。除了AI 出口動能仍受市場看好，景氣回升與資金輪動也有望推升傳產與金融類股表現。投資人可以在市場波動中把握產業成長機遇，以實現資產長期增值目標。

