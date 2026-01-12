台指期夜盤漲近400點衝破「3萬1」！原來是台美關稅談定，台積電再建5座廠？

台股氣勢如虹，如今又有利多消息助攻。《紐約時報》披露，美國川普政府正接近完成與台灣的貿易協議，關稅稅率可望對標日本、南韓的15%，台積電則承諾在亞利桑那州再建至少五座先進製程晶圓廠。眼看不確定性因素消散，台指期夜盤延續近日兇猛攻勢，截至記者發稿前漲近400點，31100點關口近在眼前。

​《紐約時報》引述知情人士的說法指出，歷經數月談判，川普政府與台灣的貿易協議塵埃落定，目前正進行法律審查，最快可能於本月對外公布，內容包括台灣出口商品的關稅稅率降至15%，這與日本、南韓等去年已與美國達成協議的亞洲盟友一致。

作為協議的一環，台積電也將承諾在亞利桑那州至少再建五座晶圓廠，但相關投資的具體時程仍未明朗，台積電發言系統對此不予評論。

美方談判核心劍指半導體，供應鏈風險成為考量

自從川普去年4月宣布對數十個貿易夥伴加徵大規模關稅以來，美國政府陸續透過談判下調部分稅率，換取企業投資承諾，藉此配合美國的國家安全優先事項，南韓、日本已經承諾在美國船舶製造、核能、電子與關鍵礦產等領域投資數千億美元。

在對台談判中，美方重點放在要求台灣加碼在美國的半導體製造投資。台灣掌握全球關鍵晶片產能，這些晶片是電腦與AI資料中心的核心零組件。然而，隨著北京當局持續主張台灣屬於中國，並且加強軍事演訓，倚賴台灣供應半導體的風險正受到更多關注。美國官員與企業高層擔心，一旦發生衝突，恐將衝擊電子產品、汽車與武器等全球供應鏈。

台積電自2020年起已在亞利桑那州完成一座晶圓廠，第二座正建設中，預計於2028年投產，並已承諾未來數年再興建四座新廠。根據《紐約時報》報導，此次美台貿易談判中，台積電同意再額外增加至少五座新廠。

關稅爭議拖延談判，232條款仍是變數

美國貿易代表署與商務部對此並未發表評論。據指出，美台貿易談判之所以延宕，關鍵在於雙方對於關稅處理方式的歧見。川普政府近期僅與部分國家達成有限貿易安排，試圖重塑美國的貿易關係。

在此期間，台灣產品輸美必須支付20%的關稅，但半導體與多數電子產品獲得豁免，因為美方表示這些產業將另行依據《232條款》、以國安名義課稅。

《232條款》已被用於對鋼鐵、鋁、汽車、銅與木材等商品加徵關稅。針對半導體的232調查原訂去年完成，但至今未公佈結果。市場猜測，美方可能顧慮影響與中國之間的貿易休戰。

晶片關稅攸關台灣出口命脈

潛在的晶片關稅對台灣與台積電構成直接威脅。半導體佔台灣出口比重超過三分之一，其中最具價值的晶片來自台積電遍佈全球、超過20座的晶圓廠網絡。

台灣政府先前已完成與美國貿易代表署的貿易磋商，但仍持續與美國商務部討論232關稅與台積電赴美投資計畫。相關談判直到近期才告一段落，時間點正好落在台積電於亞利桑那州再度購入擴建用地之後。

美國政府官員表示，在美國進行投資的企業將可免於232條款關稅的約束，但具體細節仍待進一步釐清。

