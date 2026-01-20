台指期夜盤閃崩350點 台積電期貨遭血洗

美國總統川普為奪下格陵蘭島，不惜對持反對立場的歐洲國家揮舞關稅大刀，金融市場迅速反應。（示意圖／東森新聞）





美國總統川普為奪下格陵蘭島，不惜對持反對立場的歐洲國家揮舞關稅大刀。消息傳出後，金融市場迅速反應，截至周二台北時間晚間6時，美股期貨暴跌約838點，台積電ADR下挫1.2％，台指期夜盤也急跌360點，驚險守住31300點整數關卡。

川普關稅引反彈

川普為了拿下格陵蘭，對包括丹麥、德國等歐洲反美8國課徵10%關稅，引發反彈。

義大利總理梅洛尼：「對於選擇為格陵蘭安全而做出貢獻的國家去提高關稅的觀點，在我看來是一個錯誤，我也不同意。」

荷蘭外交部長范維爾：「這不是盟友之間應該互相對待的方式，就這點而言，我能理解為勒索這個說法。」

歐盟各國大使在比利時召開緊急會議，討論川普對格陵蘭徵收關稅的威脅。同時一架載有德國軍隊的飛機從格陵蘭島起飛，撤離原因不明引發猜測，德媒表示這項舉動，恐怕與川普的關稅威脅有關。

