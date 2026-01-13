台指期夜盤飆破31000點 台積電法說前台股持續看漲

（中央社記者潘智義台北13日電）美股道瓊指數與標普指數再創新高，台指期夜盤收漲371點，突破31000點達31071點。雖然國安基金宣布退場，但台股已站上3萬點大關，加上過去經驗顯示，台積電法說會前多上漲的氣氛，台股即便有漲多賣壓，仍可望再衝新高。

另外「紐約時報」報導台美貿易協議接近完成，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

美國司法部門針對聯邦準備理事會（Fed）展開刑事調查的消息傳出後，投資人並未擔憂此事為市場帶來的壓力，華爾街股市今天揚升，其中道瓊指數與標普指數收盤再創歷史新高。道瓊工業指數上漲86.13點或0.17%，收49590.20點；標準普爾500指數小漲10.99點或0.16%，收6977.27點；那斯達克指數上揚62.55點或0.26%，收23733.90點；費城半導體指數揚升36.06點或0.47%，收7674.84點。

廣告 廣告

台股12日盤中創下新高30681.99點，終場漲勢收斂，收在30567.29點，上漲278.33點。

華航12日公布2025全年合併營收新台幣2090.9億元，創歷史新高，年增2.56%，台灣虎航自結2025年營收168.99億元，連2年刷新全年新高。

製鞋廠寶成工業12日公布2025年12月自結合併營收為204.58億元，較2024年同期減少8.4%；2025年合併營收2514億元，年減4.7%，但製鞋業務營收仍較2024年稍增。

自行車雙雄巨大公布2025年12月合併營收35.94億元，較2024年同期減少13%，2025年合併營收602.65億元，較2024年減少15%；美利達統計，2025年12月合併營收15.96億元，年減11%，全年合併營收267.34億元，年減近10%。（編輯：楊凱翔）1150113