台指期強彈625點收復三萬二! 法人：趨勢沒有死只是槓桿先死

台股2月首個交盤日重挫439點摜破三萬二大關，台指期3日夜盤回神強彈625點，站回32,241點！前基金經理人沈萬鈞表示，這種大跌，不是趨勢反轉，趨勢沒有死，這只是暴露出一件事：先前市場太擁擠了。只是槓桿先死。把風險管好，讓時間站在你這邊，下一段，市場自然會再把價格抬回。

沈萬鈞指出，這種大跌，不是趨勢反轉，而是「擁擠交易被迫降速」；該做的不是否定產業，而是把槓桿降下來，讓自己可以從容走完整個趨勢。大邏輯沒有變，變的是市場承受風險的方式。這一波下來，很多人第一時間在問：「是不是 AI 完了？是不是記憶體走到頭了？」這只是暴露出一件事：市場前一段時間，太擁擠了。

1 月以來漲太快、太順，持倉堆到極端水位，半導體、AI、記憶體、載板，全部擠在同一側。當價格一拉回，系統化資金、量化風控、槓桿帳戶同時踩煞車，就會看到這種「不像基本面壞掉、但跌得很急」的走勢。這種修正，本質上是風險管理事件，不是產業否定事件。

沈萬鈞指出，如果今天真的要談「基本面有沒有變」，反而想回到一個最底層、也是最殘酷的現實：AI 的擴張，已經被記憶體卡住了。這會是接下來整輪 AI 投資最重要的概念。

現在很多 AI 工廠，GPU 利用率只有 20–25%。只要把記憶體頻寬、容量、封裝架構補上，讓利用率從 25% 拉到 50%，在不增加任何 GPU 的情況下，AI 工廠產出直接翻倍。這也是為什麼你會看到一個現象：每顆 GPU 的記憶體配置成長速度，已經快過 GPU 本身的單價成長。

這不是炒作，這是系統瓶頸。所以回到最直接的問題：美光、Sandisk 能不能繼續漲？從基本面看，可以。因為這一輪不是傳統 PC 或手機循環，而是 AI 系統架構升級，記憶體從配角變成主角。HBM、LPDDR、企業級 SSD，不是可選項，是剛需。

再來談載板，因為這裡面其實藏著「下一段還沒完全被市場共識化的東西」。現在市場還在糾結「載板有沒有真的漲價」，但產業內部看到的是：從去年第三季開始，先缺 T-Glass，現在已經開始注意「載板本身可能不夠」，而 2027 年，很有機會出現真正的結構性缺載板。

這一次跟 2019–2020 很不一樣。那一輪沒有 AI，只靠資料中心就把報價推上去；這一輪是 AI + ASIC + HBM + 高層數 + 大面積 + 原料受限 全部同時發生。你現在看到的，是一個很關鍵的狀態：高階 ABF 產能已經滿載，但價格共識還沒完全形成。南電、欣興、景碩，產能利用率幾乎全滿，CoWoS 快速放量，層數從 16 → 18 → 20，面積從 60×60 → 80×80 → 100×100。

出貨量 × 層數 × 面積，本身就是倍數成長。只要價格動一下，EPS 彈性會非常驚人。而現在的股價，多半只是反映「2027 年、不漲價」的情境。

沈萬鈞說明，這也是為什麼他一直強調：現在不是需求問題，而是節奏與定價的問題。那為什麼市場2日會這樣跌？因為位置太滿、槓桿太高、擁擠度太極端。這跟產業好不好，其實是兩件事。

高盛最新報告講得很直白：這是一場持倉清洗，不是邏輯翻盤。所以對他來說，正確的應對方式只有一個：

不是空產業、不是砍核心持股，而是把槓桿降下來，把部位調整成你可以安心睡覺的狀態。只要你不是被迫賣出的人，這種整理，反而是趨勢型資產重新出發前必經的一段路。

市場永遠會用「價格波動」來測試你是不是相信自己研究過的東西。如果今天你看懂的是：AI 正在撞上記憶體牆，而解法只會帶來更高的記憶體價值、更複雜的封裝、更吃載板的架構，那這一段下跌，應該讓你更清楚什麼是趨勢，什麼只是噪音。趨勢沒有死，只是槓桿先死。把風險管好，讓時間站在你這邊，下一段，市場自然會再把價格抬回。

