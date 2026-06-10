台指期昨晚一度暴跌逾2千點！台股受驚重挫1478點 史上第六慘

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昨天大漲1201點的台股，受到昨晚美股與台指期夜盤重挫驚嚇，加上日韓股市今天通通重挫，使得台股今天開低走低，終場收在全天最低點43225點，重挫1478點，跌幅3.3％，是史上單日第6大收盤跌點，吃光昨天的漲點1201不說，甚至還倒貼277點，讓昨天的反彈變成一日行情。

回顧美股昨晚上演的驚魂夜，費城半導體指數一度暴跌近9％，台指期貨夜盤也難逃一劫，盤中一度大跌超過2千點。尾盤，美股跌勢稍緩，費半指數終場下跌1.9％，台指期夜盤下跌799點，預告台股今天將有重大考驗。

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展望行情，統一投信認為，此波跌勢核心主要來自先前股市暴漲後的籌碼過熱、博通財報缺乏驚喜所反映的預期過高，以及總經數據的短期干擾。在經濟基本面穩健，且企業長線獲利持續上修的前提下，中長期科技產業向上趨勢不變，市場回檔至合理區間，反而為長線投資人提供低檔布局的絕佳良機。

時序邁入下半年，統一投信表示，全球科技市場有三大焦點：第一，代理型AI大規模應用落地，推動算力需求持續攀升，CPU、GPU及相關半導體供應鏈全面受益；第二，高密度算力伴隨功耗大幅提升，MLCC需求量與規格要求同步上調，被動元件產業迎來升級周期；最後，SpaceX上市將加速太空經濟從概念走向資本市場，衛星通訊、軌道基礎設施與商業發射的投資機會更具體落地。三者並進，為全球科技產業提供了清晰的成長藍圖。

統一投信進一步指出，這場由高密度算力引領的AI升級潮，更因功耗與發熱量大幅提升，觸發了第二大主線——被動元件產業的升級周期。在輝達新平台等高階AI伺服器引領下，設備需要更高的功率與電壓，帶動電路板（PCB）與高階電容（MLCC）成本同步翻倍。以MLCC為例，伺服器效能越高，需要的電容規格就越頂級、顆數也越多，呈現「量價齊揚」的榮景。這項規格與需求量的同步上調，為產業注入強勁且長線的成長動能。

此外，第三季科技市場還可關注全新的產業鏈—太空經濟。市場目光正鎖定首次公開募集（IPO）的產業龍頭SpaceX，不僅成為產業加速發展的重要催化劑，更有機會觸發太空經濟的重新定價。未來更有望將觸角延伸到國防服務，甚至打造長線的「太空AI資料中心」，使低軌衛星通訊與商業發射等相關產業的投資機會變得更加具體與落地，成為引領第三季科技市場不可忽視的全新長線成長引擎。

主動式台股ETF交易熱，投信推產品動作積極，第一金投信繼年初推出主動第一金台股優ETF（00994A）之後，即將在6月24日推出第二檔主動式台股ETF—主動第一金優股息ETF（00408A），主打成長與收益「雙收策略」新型態股息成長ETF。

00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF經理人張正中表示，隨著4、5月台股大漲，震盪加劇的狀況將不斷上演，同時市場關注焦點除了在獲利成長外，未來3個月也會將目光放在除權息行情上，傳統高股息族群如金融股、電腦週邊等，有機會接棒演出，投資人可藉由主動式台股ETF兼顧收益與成長靈活調整的策略，補強在追股息收益的同時，依然能跟上成長與新趨勢題材。

凱基投信認為，長線基本面無虞、AI多頭並未結束，短期內受到槓桿資金退潮影響，可能引發被動去槓桿效應，不排除還有波動，不過在評價逐步回歸合理之際，對中長期投資人而言，相對提供有利的進場時機。

主動凱基台灣（00407A）研究團隊表示，儘管投資市場震盪，但AI算力需求依舊強勁，零組件持續呈現缺貨狀況，企業盈餘成長趨勢仍未改變，此次震盪可視為短線市場過熱的健康修正。

觀察凱基投信台股團隊過去表現，以凱基台灣精五門基金過去3年的年度基金週轉率為例，皆低於同類型基金平均，2025年的基金週轉率甚至低於同類型基金平均100%，顯示投資策略偏向中長期佈局。

群益投信最新推出的群益標普500ETF(009823)、群益美國科技巨頭ETF(009824)兩檔美股ETF，今為募集最後買進日。

近一年交出168.8%驚人績效的新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人黃鈺民認為，近期半導體股獲利賣壓湧現，仍不減長牛趨勢，加上7月有台積電法說會行情，季配息型半導體ETF亦展開除息，中長期來看，未來資金回流台股，仍會鎖定具基本面剛性、訂單能見度高、擁AI硬體護城河特性的半導體類股，作為最優先回補的首選族群，建議投資人遇大盤修正或市場遇恐慌階段，宜掌握半導體ETF投資買點作分批進場或定期定額布局。

近一年績效高達191.9%的台新臺灣IC設計（00947）研究團隊表示，高盛證券預估，AI算力需求將以每年約400%的速度爆發式增長，尤其進入代理式AI時斂，對記憶體、IC設計需求更為強勁，已為台廠IC設計及記憶體股帶來全新的爆發式商機，建議積極型投資人趁半導體股震盪階段，逢低布局高純度的「IC設計+記憶體」雙主軸的半導體ETF，掌握AI記憶體超級週期行情。

台新投信ETF投資團隊指出，全球AI快速演進，全線進入實體應用領域，包括代理式AI興起、及機器人蓬勃發展，都將大幅度拉升AI晶片、先進封裝、記憶體、ASIC、IP等半導體硬體需求，展望第二季台股，儘管面對市場漲多修正，但台股長線仍看好半導體長牛行情，建議投資人若遇大盤拉回，投資主軸仍宜鎖定績優半導體ETF作分批操作，或採定期定額方式長線持有，長線釣大魚。

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