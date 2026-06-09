台指期狂瀉近2000點！美股科技股遭血洗 鄉民深夜崩潰：地心列車啟動
財經中心／綜合報導
市場恐慌情緒再度沸騰！今（10）日台指期盤後交易時段驚現斷崖式下跌，指數自接近 45,000 點高位一路溜滑梯，一度崩跌逾 1,800 點，直接摜破 43,000 點大關，跌幅超過 4%。主要受到美股科技股與半導體板塊遭集體血洗影響，輝達（NVIDIA）、邁威爾（Marvell）等權值股跌勢慘烈，三倍放空費半指數的 ETF（SOXS）更應聲暴漲逾 16%，連鎖引爆全球程式單與停損單集體觸發，市場哀鴻遍野。
鄉民集體崩潰：死貓跳套牢人道走廊，正二開算「斷頭複利」
網路投資論壇 PTT 股板隨即湧現大量崩潰哀號，鄉民紛紛驚呼「地心列車啟動」、「煞車完全壞了」、「救命 RR」。由於前幾日台股才剛出現融資餘額回升，不少人慘叫「昨天才買 LEU，今天摔 150」、「今天做動能的保重」。而早上剛反彈時沒跑的散戶，此時只能眼睜睜看著指數破底，遭同溫層無情嘲諷：「就說早上是人道走廊死貓跳，現在買的跑不掉了，準備地獄見！」更有網友狂洗版詢問「正二一根 20 趴，五根是幾趴？」，隨即被熱心網友點破連續跌停五天將「慘賠近 68%」，引發一陣質押仔與融資仔的集體恐慌。
徹夜難眠望開盤：怒轟外資砸盤，空蛙看戲等接「鑽石雨」
對於這波毫無預警的深夜大屠殺，不少鄉民在論壇上憤怒高喊「美國人是低能兒嗎？到底在恐慌啥！」、「垃圾外資被嘎就砸盤」。不過，也有部分冷靜的空方與現金流網友在場外看戲，直言「融資不死透，主力不會罷手」、「方向出來趕快賣，明天 900 億停損賣壓疊加恐怖額」，甚至有人苦中作樂笑稱「明天豪雨假躲崩」、「股票買在高點，可以跟網購一樣買貴退貨嗎，嘻嘻」。今晚的暴跌已讓全台股民徹夜難眠，紛紛緊盯盤勢直呼「刺不刺激、驚不驚喜」。
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別被跌幅收斂騙了！專家示警「台股處於暴風眼」：還有4關要過
由於上週五S&P 500指數下跌-2.6%、那斯達克指數重挫-4.2%、費半指數更大跌逾-10%，受美股拖累，台指期夜盤一度觸及跌停，終場重挫約3000點，也使台股週一面臨沉重壓力，開盤一度大跌超過2000點，不過在低接買盤進場之下，跌幅持續收斂，終場收在43502.78點，下跌1568.16點，跌幅-3.48%。雖然最終跌幅收斂，不過專家直言別被騙了，「目前的台股就像處於暴風眼中心」，示警台股接
外資大砍917億要崩了？ 專家喊免驚：重點在流向
台股歷經重挫後隔日便狂飆1201點站回4萬4千點。但盤後外資卻驚人暴砍917億元，引發市場恐慌。分析師楊雲翔發文直言，關鍵在於產業趨勢與資金流向，更點名一檔被低估的PA功率放大器概念股，正迎來多頭爆發期。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
泡沫要來了？美股「70%閃熊市訊號」美銀警告投資人
財經中心／李明融報導AI 狂潮帶動美股連連創高，但這波多頭行情恐怕即將見頂，甚至面臨泡沫破裂的危機！美國銀行證券（Bank of America Securities）近日發布最新重磅報告，直言美股當前已觸發高達 70% 的「熊市指標」（bear market signposts），亮起太多危險訊號。歷史經驗顯示，一旦觸及這個門檻，市場往往會步入風險高度集中的危險期。面對步步逼近的熊市風暴，美銀策略師團隊向全球投資人發出強烈警告：現階段應當「逢高出脫、獲利了結」，趕緊把獲利落袋為安，切勿盲目追高。
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%
美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。
台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
0050跌破百元零股族瘋搶爆巨量 受益人數破300萬超車台積電股東人數
【記者許麗珍／台北報導】台股今崩跌逾2660點慘遭血洗，盤中零股交易卻格外熱絡，大批散戶逆勢逢低進場撿便宜，台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）今跌破百元價買氣最旺，今開盤不到半小時就湧入1600萬股，且根據集保結算所最新統計，0050受益人數正式突破300萬人大關，不但改寫台灣ETF市場發展里程碑，甚至領先台積電（2330）股東人數267.8萬人。
38萬散戶QQ了！6月以來進場台股今慘淪住套房 分析師教戰
38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
恐重演股市海嘯？專家點名「2大資產」將成保命符
財經中心／周孟漢報導台股今（8）日開盤遭遇強烈賣壓，終場下跌1568.16點、跌幅3.48%，以43502.78點坐收，創下史上第3大跌點。眼看股市迎來劇烈回檔，引發投資人集體恐慌，資產管理規模高達 40 億美元的華爾街巨鱷「史密德（Bill Smead）」警告，坦言目前的市場已進入「後期狂熱階段」，恐將重演 1970 年代的歷史崩盤，迎來「失落的十年」，陷入長期資產零報酬的漩渦內，並點名「這 2 大核心資產」將成為 AI 狂熱泡沫破滅時，唯一的避難所。
恐慌殺盤藏玄機？瑤姐出手 00981A逆勢加碼聯發科、金像電
[Newtalk新聞] 台股昨天(8日)讓許多人重新體會到什麼叫做「壓力測試」。盤中一度重挫近2,700點，不只融資族心驚膽跳，連長期投資人都開始懷疑：這波AI行情是不是要告一段落了？但市場有趣的地方就在於，同樣的下跌，有人在逃命，也有人在撿便宜；有人選擇觀望，也有人正在逆勢出手。當多數人的目光都放在指數跌了多少點時，真正值得觀察的，往往是大資金此刻正在做什麼。 尤其是在恐慌最濃的時候，主動式ETF經理人的每一筆加碼動作，都可能透露出他們對後市最真實的判斷。 以下是投資人臉書粉專「籌碼小哥葛」昨天(8日)解析追蹤內容： 「台股昨天(8日)盤中一度跌了快2,700點，創下史上最大盤中跌點！有人覺得 AI泡沫正式破了，有人趁跌在想要不要加碼，有人定期定額扣到懷疑人生，也有人預測今晚美股反彈明天就沒事。各種聲音同時出現，很正常—每次大跌都這樣….. 先回到昨天說的兩個訊號—台積電守不守、外資空單縮不縮！ (8日)台積電從盤中最深跌近 5%，收盤收斂到 2.96%，收在 2,295元，守住了。外資台指期淨多單 3,524口，空單在縮。盤中跌幅從2,700點最終收斂到 1,568點，有資金在另一
台股崩盤運將好嗨！486先生傻眼反嗆 司機認「仇富」：有的人一夜致富不甘心
美股4大指數全下跌，亞股昨（8）日也面臨黑色星期一，一度重挫近2,700點。團購電商名人「486先生」陳延昶昨日分享，自己搭計程車上班，結果一上車司機第一句就是，「今天股市崩盤了」之後還興高采烈的講說跌快3千了，應該還會繼續跌，讓486先生直接反問，「股票跌你是在爽什麼」？