台指期狂瀉近2000點！美股科技股遭血洗 鄉民深夜崩潰：地心列車啟動

財經中心／綜合報導

市場恐慌情緒再度沸騰！今（10）日台指期盤後交易時段驚現斷崖式下跌，指數自接近 45,000 點高位一路溜滑梯，一度崩跌逾 1,800 點，直接摜破 43,000 點大關，跌幅超過 4%。主要受到美股科技股與半導體板塊遭集體血洗影響，輝達（NVIDIA）、邁威爾（Marvell）等權值股跌勢慘烈，三倍放空費半指數的 ETF（SOXS）更應聲暴漲逾 16%，連鎖引爆全球程式單與停損單集體觸發，市場哀鴻遍野。

鄉民集體崩潰：死貓跳套牢人道走廊，正二開算「斷頭複利」

網路投資論壇 PTT 股板隨即湧現大量崩潰哀號，鄉民紛紛驚呼「地心列車啟動」、「煞車完全壞了」、「救命 RR」。由於前幾日台股才剛出現融資餘額回升，不少人慘叫「昨天才買 LEU，今天摔 150」、「今天做動能的保重」。而早上剛反彈時沒跑的散戶，此時只能眼睜睜看著指數破底，遭同溫層無情嘲諷：「就說早上是人道走廊死貓跳，現在買的跑不掉了，準備地獄見！」更有網友狂洗版詢問「正二一根 20 趴，五根是幾趴？」，隨即被熱心網友點破連續跌停五天將「慘賠近 68%」，引發一陣質押仔與融資仔的集體恐慌。

徹夜難眠望開盤：怒轟外資砸盤，空蛙看戲等接「鑽石雨」

對於這波毫無預警的深夜大屠殺，不少鄉民在論壇上憤怒高喊「美國人是低能兒嗎？到底在恐慌啥！」、「垃圾外資被嘎就砸盤」。不過，也有部分冷靜的空方與現金流網友在場外看戲，直言「融資不死透，主力不會罷手」、「方向出來趕快賣，明天 900 億停損賣壓疊加恐怖額」，甚至有人苦中作樂笑稱「明天豪雨假躲崩」、「股票買在高點，可以跟網購一樣買貴退貨嗎，嘻嘻」。今晚的暴跌已讓全台股民徹夜難眠，紛紛緊盯盤勢直呼「刺不刺激、驚不驚喜」。



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