台指期結算壓低權值股 台股爆量下跌513點失守5日線
（中央社記者曾仁凱台北21日電）美國總統川普施壓爭取格陵蘭控制權，導致歐美貿易緊張升溫，週二美股重挫，並拖累今天台股開低，盤中最多下跌近560點。在台指期壓低結算下，權值股賣壓加重，終場下跌513.62點，收在31246.37點，失守5日線31372點，成交值新台幣8689億元，創今年1月7日以來最大量。
3大權值股漲跌互見，台積電今天終場下跌35元或1.97%，收在全日最低點1740元；鴻海跌4.5元或2.01%，同樣以今天最低點219元作收；台達電逆勢上揚5元或0.44%，收1135元。
重電族群今天表現強勁，亞力逆勢攻上漲停板139.5元；華城昨天攻上千元大關後，今天盤中攻上1050元，收盤上漲20元、收在1025元，創下盤中及收盤新高。
PCB族群今天續強，燿華盤中攻上漲停板，終場大漲3.15元或8.37%，收40.8元，創近半年波段高點；南電、欣興收盤股價漲幅也都超過4%，提供上游玻纖布的台玻股價大漲3.5元或6.93%，收54元，同創波段新高。
群益投顧研究部副總裁曾炎裕分析，今天台股回檔，主要是短線漲多，有獲利了結賣壓；由於現在台股已站上3萬點，漲跌1%就是300多點，修正起來會特別有感。
曾炎裕認為，投資人習慣看指數做股票，但現在台股指數與台積電高度掛勾，指數只是參考用，重點是要把專注力放在成長的標的上，如今年以來包括記憶體、PCB、面板等許多族群漲幅相當大，超過指數漲幅。
曾炎裕指出，現階段台股首要觀察重點是先看下週開始的美國超級財報週，包括英特爾、微軟、特斯拉、蘋果等重量級科技公司陸續發布財報，將牽動台股變化。（編輯：張良知）1150121
