台捐80億歐元換蕭IPAC演講？ PO文男機場遭警帶回

副總統蕭美琴在台灣時間7號深夜，在歐洲舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」峰會。（圖／翻攝自IPACX）





副總統蕭美琴在台灣時間7日深夜，在歐洲舉辦的對中政策跨國議會聯盟峰會發表演說。卻有網友PO文，說法國《BBC》報導，蕭美琴登台是因為台灣捐了80億歐元，對此總統府強調絕非事實。警方掌握發文者返台時間，今天（12日）下午在桃園機場將他帶回偵訊，他喊冤是看到反串文，覺得好笑才會轉傳。

副總統蕭美琴（11.07）：「台灣不僅重要，而且在全球和平繁榮和未來民主對話中不可或缺。」

副總統蕭美琴7日現身對中政策跨國議會聯盟IPAC峰會，還發表演說，這可是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，除了引發國際關注，在社群軟體上還有這一篇貼文。

網友稱蕭美琴到歐洲議會發表演說，是因為台灣捐了80億歐元，他大嗆噴20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣或是普發，都比噴口水來得好。

對此總統府第一時間澄清，也通知警方刑事局掌握，發文網友在12日下午返台，直接到桃園機場將他帶回偵訊。

警方vs.發文者陳姓男子：「（你要不要戴帽子），不用啦，有什麼好戴的，我又不是殺人犯。」

發文網友陳姓男子，下午3點搭飛機回到桃園國際機場，立刻被刑事局攔截，他喊冤文章只是反串文，覺得好笑才轉發。

發文者陳姓男子：「Threads上很多人在講轉發，光是法國BBC（報導）那個就夠扯了吧，會把它當真的人真的是腦子有問題。」

他還抱著免稅商品，怎麼也沒想到只是一篇文，就在機場被警方帶回。但是警方表示，因為這一篇文章不是事實，涉嫌違反社維法，可處3日以下拘留，或是3萬元以下罰鍰。

發文者陳姓男子：「這個這是一個反串文，有犯什麼法？對啊，我就是覺得他好笑我才PO，現在連發自己覺得好笑的文章都不可以了嗎？」

對此總統府發聲，表示相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息，打擊外交國安團隊，還有所有堅守崗位成員的辛苦心血。

