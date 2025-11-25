台捷半導體合作 SCRC論壇聚焦供應鏈韌性與安全

政治大學與捷克查理士大學合作推動半導體供應鏈韌性研究計畫，政大供應鏈韌性中心(SCRC)今天(25日)舉辦論壇，邀請查理士大學科技訪問團的專家學者，與國內專家就晶片供應鏈等科技議題交換意見。外交部次長吳志中今天(25日)表示，疫情、地緣政治緊張等因素凸顯供應鏈安全與可靠的重要性，台灣也深知需在民主夥伴之間強化半導體供應鏈合作。

台灣與捷克半導體合作持續深化，政治大學與捷克查理士大學2023年成立「供應鏈研究中心」(SCRC)，進行新興科技議題學術交流與研究。查理士大學SCRC計畫團訪問台灣，政大「供應鏈韌性研究中心」25日舉行論壇，就半導體供應鏈合作、地緣政治與經濟議題交換意見。

外交部次長吳志中致詞時表示，過去幾年，因為疫情、地緣政治緊張和天然災害等因素，全球供應鏈面臨挑戰。他表示，供應鏈研究中心是台捷半導體相關產業合作5年計畫重要支柱，台灣深知產業、國家、經濟的穩定，與不受威權影響的全球體系息息相關，因此台灣致力強化與捷克的供應鏈韌性合作。

吳志中說：『(英文原音)前述因素凸顯了供應鏈的脆弱性，我們希望供應鏈更加安全、可靠。我們學到的教訓十分深刻也非常寶貴，他們讓我們明瞭適應能力、透明度與合作的重要性。台灣身為全球半導體產業製造與研發領導者，更深知要在民主夥伴之間建立穩固供應鏈。』

捷克駐台代表史坦格(David Steinke)表示，他曾受邀參訪鴻海，了解到人工智慧的未來將走向人形機器人，那一刻他了解到供應鏈有多麼脆弱，又有多麼重要；人形機器人需要許多高科技、AI技術，這也使得供應鏈安全與韌性更形重要。

查理士大學SCRC計畫主任艾米爾(David Emier)表示，查理士大學與政大的供應鏈韌性研究計畫已經實施2年，查理士大學SCRC明年3月將在捷克國會舉辦圓桌論壇，主題為半導體政策，他誠摯邀請台灣的SCRC計畫專家到布拉格，就相關議題深入交流。