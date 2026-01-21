台捷友好！賴清德頒「特種大綬景星勳章」致捷克前眾議長 盼深化兩國關係

即時中心／林韋慈報導

總統賴清德昨（20）日下午頒授捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）「特種大綬景星勳章」，表彰其長期深化台捷友誼的卓越貢獻。賴清德表示，台捷在經貿、投資、科技、航空等領域的合作持續深化，顯示雙方夥伴關係不僅建立於共同價值，更具備實質且長遠的經濟潛力，期盼未來持續共同創造更多合作契機，為台捷深厚情誼發展寫下新篇章。





賴清德提到，3年前艾達莫娃前眾議長面對外界強大壓力，仍毅然決然率領超過160人的代表團訪台，為台捷關係揭開嶄新的里程碑，在當時演說中強調「與台灣同舟共濟」的精神，至今依然深深感動著台灣社會。2023年他與艾達莫娃前眾議長一起參觀淨零城市展，當時引用艾達莫娃前眾議長所說，台灣與捷克「今天站在一起、未來站在一起、未來任何情況都會站在一起」。

賴清德表示，艾達莫娃前眾議長長期在國際場合為台海和平與印太安全勇敢發聲，並在捷克國會積極推動友台決議，支持台灣參與國際組織，更親自促成國立故宮博物院文物赴捷克展出。近年來，台捷雙方在經貿、投資與科技等領域的合作持續深化，多項合作備忘錄已逐步展現具體成果，越來越多台灣企業擴大對捷克投資，航空及產業合作也不斷加強。

賴清德也提到，艾達莫娃於去年10月出版新書《我不是糖做的，也不是鐵做的》，書中指出民主國家與台灣交往並非挑釁中國，而是履行對民主與自由的承諾，並傳達「民主國家不會讓台灣孤單」的堅定信念，令人深受感動。

艾達莫娃致詞回應，稱台灣在捷克心中占有非常特殊的地位，是共享價值、勇氣，並相信開放與和平世界的夥伴。台灣社會證明了即使在充滿挑戰的時代，民主依然能蓬勃發展；當自由建立在責任與相互尊重之上，將發揮最大的力量。並表達對台灣及台灣和平未來的衷心支持，台灣值得在安全、尊嚴與繁榮之中生活，自由地塑造自身命運，並充分為全球社會作出貢獻。



在場觀禮者包括捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、歐洲價值安全政策中心台北辦事處主任葉皓勤（Marcin Mateusz Jerzewski）等，及總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。

