台捷基礎堅實 捷克前眾議長：親台親中不是場比賽

針對台灣與捷克關係發展，是否會受到捷克新總理政治立場影響的問題，應邀來台訪問的捷克前眾議長艾達莫娃(Marketa Pekarova Adamova)今天(20日)表示，捷克與台灣的互動已有數十年歷史，在多項領域的合作更擁有堅實基礎，所以她不認為雙邊關係會出現重大改變，艾達莫娃還特別提出「捷克視角」，強調親近台灣或親近中國並不是一場比賽。



捷克前眾議長艾達莫娃任內曾於2023年3月應我國政府邀請率領百餘人訪團來台，雙方當時共簽署11項合作備忘錄與聲明，有助深化台、捷實質夥伴關係；不過艾達莫娃並未參與去年10月的眾議院選舉，這次是卸下政治職務後接受智庫「歐洲價值安全政策中心」(EVC)在台辦事處的邀請訪問台灣。

捷克在選後組成聯合政府，「不滿公民行動黨」(ANO)黨主席巴比斯(Andrej Babis)出任總理，外界擔憂台、捷關係可能因此鬆動，我外交部當時很有信心表示，台灣與捷克之間的許多合作對雙方都具有長期戰略性意義，所以非常樂觀看待我國與捷克政府的關係。

廣告 廣告

艾達莫娃也認為，台、捷關係奠基於始自前總統哈維爾(Vaclav Havel)歷經數十年的接觸與溝通，更重要的是，對捷克而言，這不是一種比較親近台灣或比較親近中國的競賽，因為捷克在經貿、文化、國會交流等領域一直與台灣有著密切合作，艾達莫娃還透露2020年訪問台灣的捷克參議長韋德齊(Milos Vystrcil)，今年則有再次造訪的規劃。

由此而言，即使有人認為捷克新政府有意與中國建構更緊密的關係，但台、捷關係不會因此受到影響，艾達莫娃說：『(英語原音)有一點很重要，我認為捷克共和國與台灣之間的合作有著堅實的基礎，我們在多層面的合作將持續向前，不認為此事將出現巨大變化。』

艾達莫娃以「朝向原則性務實主義：民主國家在壓力下的連結與合作」為題發表演講，她從5個面向依序切入說明，分別是壓力來自威權、韌性是種治理之道、供應鏈是戰略基礎工程、社會韌性有助對抗威權，以及同盟關係的重要性。

艾達莫娃透過這5個面向強調民主國家在壓力下的連結與合作至關重要，並直指當前美國仍是民主國家安全的中心支柱，但她認為歐洲與印太地區確實需要分擔更多責任，所以安全事務雖然所費不貲，可是兵工廠能帶來就業機會，國防也是經濟的一部分，它可以帶來繁榮。