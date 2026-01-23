台捷實質夥伴關係 艾達莫娃：國防工業有合作空間

捷克前眾議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)來台訪問，今天(23日)接受中央廣播電臺節目專訪。目前已在民間公司服務的艾達莫娃表示，台灣與捷克雖已在經貿、投資、文教等領域頻繁互動，但國防工業方面仍存在不少合作機會，而捷克民間公司在無人機等國防科技具備相當優勢，因此期待未來她能進一步促成這些領域的合作。



捷克前眾議長艾達莫娃離開政壇後加入一間民間諮詢公司成為一名策略顧問，她在央廣「國民外礁」節目專訪中表示，這份職務的主要任務是協助該公司客戶與台灣、新加坡、韓國等亞洲國家建立緊密聯繫。

因此談到台灣與捷克的關係時，即使雙方在她3年前訪台簽署11項合作備忘錄及聲明後促進了不少實質合作，但艾達莫娃仍認為台、捷之間仍有相當的進步空間。艾達莫娃點出國防工業，表示因為捷克是歐盟排名第二的工業國家，並生產衛星、無人機、彈藥等產品，所以她希望讓這類捷克公司與台灣的公司建立關係並展示新的機會，進一步促成台捷民間國防合作。艾達莫娃說：『(英語原音)我在KPMG有個客戶是製造無人機與反無人機系統，品質高、價錢也很好，捷克公司的優勢在於有在烏克蘭的環境下運用，前線有他們的產品。』

關於當前國際秩序似乎陷入動盪的話題，艾達莫娃以捷克曾受到納粹、共產黨的壓迫角度切入，強調自己非常重視自由、民主、人權，及以規則為基礎的國際秩序，尤其對於小國而言，真的很需要有一套規則可以遵循。

艾達莫娃再以民主的脆弱性為例，歷史可見只因某些領導人一念之間就讓民主變成獨裁，所以人們一定隨時謹記民主可能會被改變，即使美國也是一樣，民主正在遭遇巨大的威脅，目前的態勢讓她相當憂心。

所以像是近期的格陵蘭島事件，艾達莫娃認為，展現勇氣至關重要，捍衛價值的民主國家應團結一致，提高聲調對美國說「不」，因為這個世界還是有著「規則」存在，絕不能因為武力而被改變，如同2014年非法併吞克里米亞的俄羅斯總統普丁，國際社會對俄羅斯展開制裁，這是因為我們必須讓有著激進行為的政治人物明確看到一個「停止」訊號。