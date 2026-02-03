台捷文化交流再升級！捷克童書遊樂園登陸2026台北書展 將任2027主題國

捷克館以「捷克童書遊樂園」為主題，在2026台北書展盛大展出。

2026 台北國際書展（TIBE）正式揭開序幕，捷克館以「捷克童書遊樂園」為主題盛大展出，成為場內吸睛焦點。除了帶來精選繪本與互動特展外，現場更宣佈重磅訊息：捷克已正式獲邀擔任「2027 台北國際書展」主題國。捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）與捷克中心臺北主任馬凱棠（Markéta Lipold Záhumenská）今（3）日共同揭曉此項計畫，象徵台捷文化情誼邁向全新里程碑。

本屆捷克館採雙展區規劃，全面呈現捷克兒童文學的深度。展區一側陳列 2015 年至 2025 年間精選的「60 本最美捷克童書」，展現該國引以為傲的書籍裝幀與設計工藝；另一側則重現曾於台南盛大展出的國際巡迴互動展「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」（Beyond Paper Plane）。讀者不僅能近距離欣賞創作品，現場更安排策展人導覽及工作坊，邀請台灣親子讀者深度沉浸在捷克的創意宇宙。

史坦格在致詞時展現幽默風格，他表示捷克除了向世界分享過卡夫卡（Franz Kafka）、赫拉巴爾（Bohumil Hrabal）與昆德拉（ Milan Kundera） 等哲思深沉的經典名著外，這次代表團更希望展現「不沉重」的一面。史坦格指出，捷克兒童與青少年文學充滿生命力與想像力，他感性引用馬克・吐溫（Mark Twain）的名言，強調好書與好友是理想生活的基石，並期待與台灣分享未來的無限可能。

正式接棒2027主題國 捷克中心預告華麗預熱

馬凱棠則對台灣出版品的設計質感表示讚賞。她指出，捷克在童書與青少年文學領域擁有驚人的插畫與設計力，因此毫不猶豫選擇此類別作為展覽核心。馬凱棠興奮宣布捷克獲邀擔任 2027 年主題國的消息，並強調 2026 年的盛會僅是這場文化旅程的開端。展期結束後，部分精彩作品將移師台中「國立公共資訊圖書館」展出，為明年的主題國慶典進行預熱。

台北國際書展基金會董事長郝明義對此表達誠摯感謝與高度期待。郝明義回憶過去參與布拉格書展的經驗，對捷克創作者展現的藝術深度與質感留下深刻印象。他表示，台捷兩國深厚的情誼如今在書展舞台開花結果，現在起將有一整年的時間讓台灣讀者帶著喜悅，共同期待 2027 年捷克更為宏大且精彩的文化呈現。

這場結合捷克十年精華與未來願景的文學盛宴，不僅標誌著 2026 捷克館的成功開幕，更正式啟動了通往 2027 主題國的倒數計時。隨著隨團作家與繪本創作者代表團親臨現場，書展首日即在熱烈的交流氛圍中達到高潮。



