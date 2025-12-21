台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然

社會中心／綜合報導



北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。

台灣捷運史3起隨機砍人犯嫌「驚人共同點」曝光！命理專家：令人毛骨悚然

鄭捷當年在北捷隨機殺人。（圖／民視新聞資料照）楊登嵙指出，華人的名字一般是三個字，姓名學中第一個字是姓氏，掌管「1至20歲，遺傳、先天、少年運」，第二個字掌管「21至40歲，外交、人際、貴人、感情、心性、中年運」的運勢，而名字的第三個字則是掌管著「41至60歲，事業、財庫、投資、晚年運」相關的運勢。

廣告 廣告

台灣捷運史3起隨機砍人犯嫌「驚人共同點」曝光！命理專家：令人毛骨悚然

洪淨在中捷持刀傷人。（圖／翻攝畫面）楊登嵙點出，若名字只有兩個字，在缺乏第二個字的情況下，容易影響「外交、人際、貴人、感情、中年運」，導致運勢不佳或不穩定，他建議取名字要三個字。他進一步說，張文（民國87年出生，生肖屬虎，28歲），因為「文」字底下有「乂」，對虎生肖而言，代表跑步、掠奪食物、不穩定，因此致使其21至60歲在事業、財庫、感情、心性等方面運勢不佳或不穩定，在多重壓力及不順遂下，爆發這起捷運隨機攻擊事件。





台灣捷運史3起隨機砍人犯嫌「驚人共同點」曝光！命理專家：令人毛骨悚然

張文作案後赴誠品頂樓，在警方圍捕下墜樓。（圖／翻攝畫面）

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台灣捷運史3起隨機砍人犯嫌「驚人共同點」曝光！命理專家：令人毛骨悚然

更多民視新聞報導

張文犯案計畫雲端內容曝！「他」意外擋恐怖屠殺行動

張文犯罪前「消費全現金、不用手機」 墜樓前1舉動警曝用意

張文刺殺白衣騎士「狂噴第一視角」 緊握電話「疑想做1事」

