台提國防特別預算 美國務院：支持獲取關鍵防衛能力

（中央社記者侯姿瑩華盛頓26日專電）因應中國威脅，總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美國國務院今天回覆中央社記者提問表示，樂見台灣宣布新的國防特別預算，美國支持台灣依其面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入1兆2500億元經費。

總統指出，這將用於打造台灣之盾、建構分層防禦、高度感知且有效攔截的先進防空系統，並引進高科技及人工智慧、建構高效決策、精準打擊的強韌防衛作戰體系，以及提升國防自主及壯大國防產業。

對此，美國國務院一名發言人以背景方式回應表示，美國樂見台灣宣布新的國防特別預算。「與台灣關係法及歷經45年以上、多屆美國政府的承諾相符，美國支持台灣依其所面臨的威脅，獲取關鍵防衛能力」。

發言人說，美國也樂見賴政府近期承諾在2026年前將國防支出提高到至少國內生產毛額（GDP）的3%，並在2030年前提高至GDP的5%，這「展現了強化台灣自我防衛能力的決心」。

對於賴總統宣布新的國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）稍早透過AIT官方臉書發文指出，台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。

谷立言表示，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

依據台灣關係法，美國有義務提供防禦性武器給台灣。（編輯：楊昭彥）1141126